Link Live Streaming 16 Besar Singapore Open 2023 di RCTI+

LINK live streaming 16 besar Singapore Open 2023 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Anthony Sinisuka Ginting dan para wakil lain Indonesia itu akan tersaji pada Kamis (8/6/2023) mulai pukul 09.00 WIB.

Ya, gelaran ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni Singapore Open 2023, akan berlanjut hari ini. Memasuki babak 16 besar, ada 10 wakil Indonesia yang siap berlaga hari ini.

Sektor ganda putra pun jadi penyumbang wakil terbanyak di babak 16 besar. Total, masih ada lima wakil Indonesia yang menjaga langkahnya untuk memperebutkan tiket ke babak perempatfinal Singapore Open 2023.

Kelima wakil itu adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan juga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Marcus/Kevin sendiri akan berhadapan dengan lawan sulit hari ini, yakni unggulan keempat asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Kemudian, Pramudya/Yeremia bersua pemain unggulan juga, yakni Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia/8).

Sama seperti Pramudya/Yeremia, Bagas/Fikri juga akan menghadapi wakil Malaysia. Runner-up Thailand Open 2023 itu akan melawan pasangan unggulan ketiga, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik, untuk berebut tiket ke babak perempatfinal.

Kemudian, Ahsan/Hendra akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho. Ini jadi pertemuan kedua mereka. Sebelumnya, Ahsan/Hendra berhasil mengalahkan Choi/Kim di pertemuan pertama yang terjadi di Korea Open 2022 dengan skor 21-17 dan 21-13.

Terakhir, Leo/Daniel juga akan menghadapi wakil Korea Selatan, yakni Kim Gi Jung/Kim Sa Rang. Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.