Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Singapore Open 2023: Ada 10 Wakil Indonesia Termasuk Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, Live di iNews!

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Singapore Open 2023 dipastikan akan berlangsung pada Kamis (8/6/2023) mulai pukul 09.00 WIB dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews. Pada babak 16 besar nanti pun masih ada 10 wakil Indonesia yang siap beraksi, termasuk di antaranya ada Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin bahkan akan menjadi wakil Indonesia pertama yang akan beraksi di babak 16 besar Singapore Open 2023 tersebut. Beraksi di Singapore Indoor Stadium, Marcus/Kevin akan bermain di match ketiga pada Court 1 dengan menghadapi wakil Jepang, Takuro Hoki/Hugo Kobayashi.

Bila melihat rekor pertemuan kedua pasangan yang sudah saling bertarung di 14 pertandingan, sejatinya Kevin/Marcus memiliki catatan yang lebih baik. Marcus/Kevin tepatnya mampu memenangkan 11 dari 14 pertemuan mereka dengan Hoki/Kobayashi.

Hanya saja dalam dua pertemuan terakhir, Marcus/Kevin selalu kalah dari ganda putra Jepang tersebut. Bahkan di pertemuan terakhir mereka di Malaysia Masters 2023 beberapa pekan yang lalu, Marcus/Kevin tumbang dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 17-21.

Penampilan Marcus/Kevin yang masih belum konsisten jelas menjadi salah satu faktor mereka mulai dikalahkan Hoki/Kobayashi. Namun, tentu diharapkan pasangan berjuluk Minions tersebut bisa bangkit dan mengalahkan unggulan keempat asal Jepang tersebut.

Marcus/Kevin, masih ada ganda putra Indonesia lainnya yang akan beraksi di babak 16 besar Singapore Open 2023. Sebut saja seperti Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.