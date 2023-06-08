Benarkah Marc Marquez dan Valentino Rossi Akan Berdamai jika Sama-Sama Sudah Pensiun dari MotoGP?

BENARKAH Marc Marquez dan Valentino Rossi akan berdamai jika sama-sama sudah pensiun dari MotoGP? Jika berbicara Marc Marquez dan Valentino Rossi saat ini, jelas yang terlintas adalah perseteruan panas antara keduanya.

Pada awalnya, Marquez diketahui merupakan penggemar berat Rossi. Salah satu momen paling berkesan untuk pembalap berjuluk Baby Alien ini adalah saat di MotoGP Catalunya 2008. Keduanya bertemu dan berfoto bersama dalam pit.

Namun semuanya berubah saat Marquez mulai naik ke kelas MotoGP pada 2013. Marquez yang baru naik ke kelas teratas langsung berhasil mendominasi dan menyingkirkan pembalap senior termasuk Rossi.

Awal perseteruan panas antara Marquez dan Rossi bermula pada 2014. Kala itu, Marquez yang diundang ke The Ranch milik Valentino Rossi berhasil mengalahkan rekor kecepatan Rossi di tempat itu.

Setahun berselang, perseteruan di antara keduanya semakin memanas. Di Sirkuit Sepang, Malaysia Marquez dan Rossi terlibat insiden benturan di dalam lintasan. Lebih dari itu, pada musim yang sama Marquez juga dianggap membantu Lorenzo memenangkan gelar dan membuat Rossi gagal meraihnya.

Semenjak saat itu, Marquez dan Rossi terlibat dalam perseteruan panas yang tidak kunjung mereda hingga saat ini. Bahkan setelah Valentino Rossi pensiun pada 2021, masih belum ada tanda-tanda keduanya akan berdamai.