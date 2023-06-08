Segini Perbandingan Gaji Valentino Rossi dengan Pembalap MotoGP Era Sekarang

SEGINI perbandingan gaji antara Valentino Rossi dengan pembalap MotoGP era sekarang. Sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia sepanjang sejarah, wajar jika Valentino Rossi memiliki pendapatan yang sangat besar.

Menurut laporan La Gazzeta dello Sports dilansir dari Crash.Net, Kamis (8/6/2023), pada 2008 hingga 2010, Rossi mendapat gaji sebesar 30 juta euro per tahun. Itu adalah masa-masa kejayaan The Doctor sebagai seorang pembalap MotoGP.

Dua tahun berselang, Rossi bahkan dinobatkan menjadi olahragawan dengan pendapatan terbesar ke-20 dengan total pendapatan mencapai USD30 juta. Kemudian pada 2015, dirinya naik peringkat dengan menjadi olahragawan dengan pendapatan terbesar ke-14 dengan total penghasilan sebanyak USD275 juta.

Angka tersebut merupakan rekor yang belum terpecahkan oleh pembalap lainnya. Bahkan pada 2020 di saat dirinya menjalani tahun yang begitu buruk, Rossi masih memiliki pendapatan hingga USD140 juta, hasil dari hadiah balapan, sponsor, gaji dari Yamaha, merchandise pribadi, dan sebagainya.

Pada tahun itu, Rossi hanya mendapat gaji sekira 7 juta euro dari Yamaha. Bahkan pada terakhirnya balapan di MotoGP, dirinya hanya dibayar sebesar 4 juta euro. Angka yang sangat kecil untuk legenda dengan 7 gelar juara dunia di kelas utama.

Namun bagaimana jika pendapatan Valentino Rossi jika dibandingkan dengan pembalap yang masih aktif hingga saat ini?