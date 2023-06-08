Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan Marc Marquez Ungkap Sisi Lain Tentang Dirinya: Ini Cara Saya Menang Balapan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:18 WIB
Blak-blakan Marc Marquez Ungkap Sisi Lain Tentang Dirinya: Ini Cara Saya Menang Balapan!
Marc Marquez ungkap sisi lain tentang dirinya dalam buku yang ditulis jurnalis asal Australia (Foto: MotoGP)
A
A
A

BLAK-blakan Marc Marquez ungkap sisi lain tentang dirinya. Hal itu tertuang dalam buku berjudul ‘Being Marc Marquez - This Is How I Win My Race’ yang sudah dirilis resmi pada 8 Juni 2023.

Buku itu terdiri dari delapan chapter, di mana Marc Marquez mengungkap kisah hidupnya. Mulai dari karier di MotoGP, kesetiaan, hingga pertemanan.

Buku Marc Marquez

(Buku Being Marc Marquez yang rilis 8 Juni 2023)

Marc Marquez pun mengatakan jika dalam buku ini, semua orang akan tahu tentang hidupnya. Ia juga menjadikan buku ini sebagai refleksi diri sebagai seorang pembalap MotoGP.

"Buku ini benar-benar melihatkan diri saya sebenarnya,” ucap Marc Marquez dikutip dari GP One, Kamis (8/6/2023).

Selama ini penggemar MotoGP hanya tahu Marc Marquez di balapan saja. Dari buku tersebut, akhirnya para pencinta MotoGP tahu Marc Marquez seutuhnya sebagai dirinya.

Dalam buku ini, Werner Jesner selaku penulis buku tersebut benar-benar mengungkap kepribadian Marc Marquez. Jurnalis asal Australia tersebut mengutip beberapa kalimat yang ada di buku tersebut sebagai headline utama yang wajib diketahui pembaca.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement