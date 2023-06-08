Blak-blakan Marc Marquez Ungkap Sisi Lain Tentang Dirinya: Ini Cara Saya Menang Balapan!

Marc Marquez ungkap sisi lain tentang dirinya dalam buku yang ditulis jurnalis asal Australia (Foto: MotoGP)

BLAK-blakan Marc Marquez ungkap sisi lain tentang dirinya. Hal itu tertuang dalam buku berjudul ‘Being Marc Marquez - This Is How I Win My Race’ yang sudah dirilis resmi pada 8 Juni 2023.

Buku itu terdiri dari delapan chapter, di mana Marc Marquez mengungkap kisah hidupnya. Mulai dari karier di MotoGP, kesetiaan, hingga pertemanan.

(Buku Being Marc Marquez yang rilis 8 Juni 2023)

Marc Marquez pun mengatakan jika dalam buku ini, semua orang akan tahu tentang hidupnya. Ia juga menjadikan buku ini sebagai refleksi diri sebagai seorang pembalap MotoGP.

"Buku ini benar-benar melihatkan diri saya sebenarnya,” ucap Marc Marquez dikutip dari GP One, Kamis (8/6/2023).

Selama ini penggemar MotoGP hanya tahu Marc Marquez di balapan saja. Dari buku tersebut, akhirnya para pencinta MotoGP tahu Marc Marquez seutuhnya sebagai dirinya.

Dalam buku ini, Werner Jesner selaku penulis buku tersebut benar-benar mengungkap kepribadian Marc Marquez. Jurnalis asal Australia tersebut mengutip beberapa kalimat yang ada di buku tersebut sebagai headline utama yang wajib diketahui pembaca.