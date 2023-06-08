Hasil IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Sikat Pacific Caesar, Amartha Hangtuah Dihajar Tangerang Hawks!

Berikut hasil IBL 2023 hari ini, Kamis 8 Juni 2023 (Foto: IBL Indonesia)

HASIL IBL 2023 hari ini, Kamis (8/6/2023) akan diulas dalam oleh Okezone. Ada empat pertandingan yang berlangsung hari ini di seri ketujuh IBL 2023 di GOR C-Tra Arena, Bandung.

Dua di antaranya adalah Pelita Jaya vs Pacific Caesar dan Tangerang Hawks vs RJ Amartha Hangtuah. Pelita Jaya berhasil mengalahkan Pacific Caesar dengan skor 87-62. Sementara Tangerang Hawks menang 87-61 atas Amartha Hangtuah.

Dimulai dari laga antara Pelita Jaya vs Pacific Caesar yang berlangsung cukup sengit. Pelita Jaya unggul enam poin terlebih dahulu pada kuarter pertama, tetapi kemudian kedua tim sama-sama menambahkan 17 poin pada kuarter kedua dan skor menjadi 33-27.

Setelah turun minum, Pelita Jaya memanas dan langsung menambahkan 37 poin pada kuarter ketiga, sedangkan Pacific Caesar hanya mampu mencetak 15 poin tambahan. Tertinggal jauh, Pacific Caesar mencoba bangkit pada kuarter keempat, tetapi jarak yang terlalu lebar membuat mereka kesulitan mengejar dan harus rela menelan kekalahan ke-22 musim ini dengan skor 62-87.

Dashaun Najee Wiggins lagi-lagi tampil gemilang bagi Pelita Jaya dengan mencatatkan 22 poin, 5 asis, dan 4 rebound. Hendrick Xavi Yonga yang bermain selama 23 menit membantu dengan torehan 14 poin.

Sementara itu, Morakkinyo Michael Williams mencatatkan double-double untuk Pacific Caesar dengan 23 poin dan 14 rebound. Muhammad Aulaz Ariezky mengikuti dengan 11 poin dan 4 rebound.

Beralih ke pertandingan lain, Tangerang Hawks terus berjuang untuk menanjaki klasemen IBL musim ini. Mereka membukukan satu kemenangan tambahan dengan mengalahkan RJ Amartha Hangtuah 87-61.

Skuad asuhan Antonius Joko Endratmo itu langsung unggul 38-27 setelah dua kuarter berlangsung. Pada kuarter ketiga, mereka menambahkan 21 poin, sedangkan Hangtuah hanya mencetak 19 poin.