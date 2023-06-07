Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kembali Calonkan Diri sebagai Ketum KOI 2023-2027, Raja Sapta Oktohari: Ini soal Melanjutkan Perjuangan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:49 WIB
Kembali Calonkan Diri sebagai Ketum KOI 2023-2027, Raja Sapta Oktohari: Ini soal Melanjutkan Perjuangan!
Raja Sapta Oktohari kembali calonkan diri sebagai Ketum KOI 2023-2027 (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

KETUA Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) saat ini, Raja Sapta Oktohari kembali mencalonkan diri sebagai Ketum KOI periode 2023-2027. Dirinya pun menegaskan pencalonan itu bukan soal jabatan melainkan melanjutkan perjuangan untuk mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional.

Deklarasi itu digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023) malam WIB. Raja Sapta Oktohari menggandeng Ismail Ning sebagai waketum.

Raja Sapta Oktohari

Dalam acara tersebut turut dihadiri puluhan perwakilan dari berbagai federasi cabang olahraga (Cabor) di Indonesia. Raja Sapta Oktohari pun menyampaikan siap maju sebagai calon Ketum KOI periode 2023-2027 dalam acara itu.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya, Raja Sapta Oktohari bersama rekan saya, Ismail Ning, Insha Allah siap maju," tegas pria yang akrab disapa Okto dalam acara tersebut, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, terlihat beberapa ketua umum dari federasi cabor Indonesia memberikan surat dukungannya setelah acara tuntas. Salah satunya yakni La Nyalla Mattalitti sebagai Ketum PB Muay Thai.

"Alhamdulillah hari ini kami baru saja melaksanakan deklarasi Raja Sapta Oktohari beserta Ismail ning untuk bakal calon ketua KOI yang didampingi para cabor," ucap Okto kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia seusai acara.

Halaman:
1 2
