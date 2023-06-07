Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cabor Atletik Sumbang 10 Emas Tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:22 WIB
Cabor Atletik Sumbang 10 Emas Tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023
Atletik persembahkan 10 emas tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023 (Foto: Twitter/kemenpora_ri)
A
A
A

CABOR atletik sumbang 10 emas tambahan untuk Indonesia di ASEAN para Games 2023. Hingga berita ini disusun, Indonesia kukuh di puncak klasemen sementara perolehan medali dengan raihan 121 emas, dan total 302 medali.

Pada Rabu (7/6/2023), para atlet Indonesia tampil dengan gemilang di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Ruli Al Kahfi menyumbangkan salah satu dari sepuluh emas setelah finis tercepat di nomor lari 200 meter T11 putra.

ASEAN Para Games

Eko Saputra melanjutkan dengan merajai nomorblari 200 meter T12 putra. Dia mencatatkan waktu 23 detik, lebih cepat 0,16 detik dari wakil Malaysia di posisi kedua.

Priyano Marto Sarwan juga menyumbangkan emas dari nomor lempar cakram F46 putra. Demikian pula dengan Marcellino Michael yang memenangkan nomor lempar cakram F12 putra.

Sektor putri di nomor lempar cakram juga tak ingin kalah dari dua atlet putra di atas. Famini Dulwahid yang tampil di nomor lempar cakram F56 putri sukses menyabet medali emas.

