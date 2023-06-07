PB PABSI Dapat Dukungan Gelar Kejurnas Angkat Besi Remaja dan Junior 2023

Salah satu atlet angkat besi ketika ikut bertanding di Kejurnas Angkat Besi Remaja dan Junior 2023 (Foto: Rilis resmi)

FEDERASI Angkat Besi Indonesia (PB PABSI) mendapat dukungan gelar Kejurnas angkat besi remaja dan junior 2023. Dukungan itu datang dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Untuk diketahui, Kejurnas Angkat Besi Pupuk Indonesia Seri I Tahun 2023 ini dilaksanakan di Hotel Novotel Samator, Surabaya. Rangkaian Kejurnas berlangsung tiga hari, mulai 6-9 Juni 2023.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PABSI, Djoko Pramono mengatakan ada dua lifter terbaik di Kejurnas Kejurnas Angkat Besi Remaja dan Junior Pupuk Indonesia di Yogyakarta tahun 2022. Mereka adalah Luluk Tri Wijayana dan Muhammad Husni.

Keduanya turut berprestasi di SEA Games 2023. Luluk Tri Wijayana di kelas 49 kg berhasil meraih perunggu, sedangkan Muhammad Husni di kelas 55 kg meraih perunggu.

“Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pupuk Indonesia Grup yang dengan tulus ikhlas senantiasa membantu dan mendukung secara penuh Kejurnas pada level Remaja dan Junior ini guna menghasilkan bibit-bibit atlet potensial yang kelak diharapkan akan mengharumkan bangsa Indonesia pada event-event internasional olimpiade yang akan datang,” kata Djoko.

BACA JUGA: Rahmat Erwin dan Rizki Juniansyah Berikan 3 Emas untuk Indonesia di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022

Oleh karena itu, Djoko mengungkapkan bahwa misi dari Kejurnas Angkat Besi Pupuk Indonesia Seri I tahun ini adalah memberikan wadah kompetisi bagi para atlet Remaja dan Junior agar kaderisasi atlet di tubuh PABSI tidak terputus. Menurutnya, Kejurnas tahun 2023 mendapat animo luar biasa dari setiap daerah provinsi.

“Kejurnas Remaja dan Junior ini merupakan bagian dari program pembinaan jangka Panjang uang tentunya memerlukan pendekatan secara khusus guna menjaring talenta-talenta muda melalui pemanfaatan sport science dan teknologi secara terstruktur, terukur, dan teratur di bawah koordinasi bagian Binpres, Litbang, dan Puslahta,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan bahwa Pupuk Indonesia Grup menyambut baik kegiatan Kejurnas Angkat Besi Remaja dan Junior Pupuk Indonesia Seri I Tahun 2023. Ia pun punya harapan besar terkait Kejurnas tersebut.

“Pada kesempatan ini Kami mendukung terselenggaranya Kejuaraan Angkat Besi Remaja dan Junior Tahun 2023. Kami berharap kegiatan ini melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya di level SEA Games, tetapi juga sampai Olimpiade,” ucap Dwi Satriyo dikutip dari rilis yang diterima Okezone.