Hasil Singapore Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Bikin Comeback untuk Taklukkan Pasangan Taiwan

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, sukses melanjutkan kiprahnya di ajang ini setelah mengalahkan pasangan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Ahsan/Hendra menang dalam tiga set dengan skor 19-21, 21-17, dan 21-17. Di babak selanjutnya, mereka akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho.

Mentas di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Rabu (7/6/2023) malam WIB, Ahsan/Hendra unggul terlebih dahulu pada awal gim pertama dengan skor 4-1. sempat disamakan pada 5-5, mereka kembali unggul 6-5.

Ahsan/Hendra mendapatkan perlawanan sengit dari Lee/Yang setelah itu. Pertarungan ketat di antara kedua pasangan pun berujung dengan ketertinggalan The Daddies – julukan Ahsan/Hendra – dengan skor 10-11 pada saat interval gim pertama

Setelah jeda, pasangan Taiwan menggila dengan meninggalkan Ahsan/Hendra dalam keunggulan 18-16. Sempat menyamakan skor menjad 18-18, The Daddies tetap kalah 19-21 di gim pertama.

Kehilangan gim pertama, Ahsan/Hendra langsung melesat pada awal gim kedua dengan unggul 4-1 dan kemudian 5-2. Mereka terus menjaga keungulan hingga skor 8-5.

Lee/Yang sukses menyamakan skor menjadi 8-8 dan terus memberi perlawanan hingga setelah rehat interval dalam skor 13-13. Namun, Ahsan/Hendra mulai bisa menguasai permainan dan menjauh dengan unggul 19-16.