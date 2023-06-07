Hasil French Open 2023: Beda Nasib Iga Swiatek dan Ons Jabeur di Babak Perempatfinal

HASIL French Open 2023 akan dibahas di sini. Iga Swiatek mengamankan tiket lolos ke semifinal selagi Ons Jabeur tumbang di babak perempatfinal.

Petenis nomor satu dunia, Swiatek, mengalahkan Coco Gauff asal Amerika Serikat. Dia memenangkan pertarungan tersebut dengan skor 6-4 dan 6-2 di Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, Prancis, Rabu (7/6/2023) malam WIB.

Petenis asal Polandia itu berhasil unggul 3-1 terlebih dahulu pada awal set pertama. Setelah itu, Gauff memberikan perlawanan yang cukup ketat dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Tak mau kehilangan set pertama, Swiatek melesat dengan merebut dua poin berikutnya. Dia pun memenangkan set pertama dengan skor 6-4.

Awal set kedua sempat berlangsung sengit dengan kedua petenis yang bergantian mencuri poin hingga kedudukan imbang 2-2. Namun, Swiatek akhirnya menuntaskan laga dengan mencuri empat poin berikutnya dan menang dengan skor 6-2.

Berkebalikan dengan Swiatek, petenis ranking tujuh dunia, Ons Jabeur, mengalami hasil minor. Dia takluk di tangan petenis Brasil, Beatriz Haddad Maia, dengan skor 6-3, 6(5)-7(7), dan 1-6.

Jabeur sebenarnya membuka permainan dengan baik usai unggul 2-0 di awal set pertama. Dia melesat dengan keunggulan 4-1, namun Maia sempat menempel dengan skor 4-3.