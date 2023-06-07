Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Beda Nasib Iga Swiatek dan Ons Jabeur di Babak Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:47 WIB
Hasil French Open 2023: Beda Nasib Iga Swiatek dan Ons Jabeur di Babak Perempatfinal
Iga Swiatek melaju ke semifinal French Open 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL French Open 2023 akan dibahas di sini. Iga Swiatek mengamankan tiket lolos ke semifinal selagi Ons Jabeur tumbang di babak perempatfinal.

Petenis nomor satu dunia, Swiatek, mengalahkan Coco Gauff asal Amerika Serikat. Dia memenangkan pertarungan tersebut dengan skor 6-4 dan 6-2 di Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, Prancis, Rabu (7/6/2023) malam WIB.

Iga Swiatek

Petenis asal Polandia itu berhasil unggul 3-1 terlebih dahulu pada awal set pertama. Setelah itu, Gauff memberikan perlawanan yang cukup ketat dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Tak mau kehilangan set pertama, Swiatek melesat dengan merebut dua poin berikutnya. Dia pun memenangkan set pertama dengan skor 6-4.

Awal set kedua sempat berlangsung sengit dengan kedua petenis yang bergantian mencuri poin hingga kedudukan imbang 2-2. Namun, Swiatek akhirnya menuntaskan laga dengan mencuri empat poin berikutnya dan menang dengan skor 6-2.

Berkebalikan dengan Swiatek, petenis ranking tujuh dunia, Ons Jabeur, mengalami hasil minor. Dia takluk di tangan petenis Brasil, Beatriz Haddad Maia, dengan skor 6-3, 6(5)-7(7), dan 1-6.

Jabeur sebenarnya membuka permainan dengan baik usai unggul 2-0 di awal set pertama. Dia melesat dengan keunggulan 4-1, namun Maia sempat menempel dengan skor 4-3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement