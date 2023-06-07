Advertisement
NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Menang Mudah atas Ng Ka Long Angus, Anthony Ginting Melenggang Mulus ke 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:23 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Menang Mudah atas Ng Ka Long Angus, Anthony Ginting Melenggang Mulus ke 16 Besar
Berikut hasil Singapore Open 2023 Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2023 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting sukses menaklukkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus dan melenggang mulus ke 16 besar.

Duel tersebut tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada Rabu (7/6/2023) sore WIB. Ginting berhasil menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 24-22.

Anthony Ginting

Anthony Ginting langsung tancap gas sejak awal gim pertama. Dia berhasil unggul di angka 5-3 dan kemudian melesat hingga unggul dengan skor 9-4.

Di sisi lain, Ng Ka Long Angus mencoba untuk keluar dari dominasi Ginting. Pebulu tangkis andalan Hong Kong itu sempat memperkecil ketertinggalan di angka 9-7.

Namun, Ginting mampu tampil menggila dan mencetak dua poin beruntun. Alhasil, dia berhasil unggul 11-7 di interval gim pertama.

Selepas jeda, Anthony Ginting tidak menurunkan tempo permainan. Dia mencetak poin demi poin dan unggul di angka 15-11. Setelahnya, Ginting terus menekan Ng Ka Long Angus dan sukses mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.

Memasuki gim kedua, Anthony Ginting langsung melesat dan unggul 7-3 atas Ng Ka Long Angus. Pebulu tangkis yang saat ini menduduki peringkat kedua BWF itu sukses menjaga keunggulan hingga interval gim kedua dengan skor 11-8.

