Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop Gugur di Semifinal Nomor Ganda Campuran

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:42 WIB
Hasil French Open 2023: Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop Gugur di Semifinal Nomor Ganda Campuran
Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop gugur di semifinal ganda campuran French Open 2023 (Foto: Instagram/dila11)
A
A
A

HASIL French Open 2023 akan dibahas di sini. Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, gugur di babak semifinal nomor ganda campuran bersama pasangannya, Matwe Middelkoop.

Aldila/Middelkoop takluk dengan skor 5-7 dan 0-6 dari pasangan Miyu Kato/Tim Putz. Hasil ini membuat Kato/Putz akan menantang salah satu di antara Bianca Andreescu/Michael Venus dan Gabriela Dabrowski/Nathaniel Lammons di partai final.

Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop

Laga semifinal ganda campuran antara Aldila/Middelkoop dan Kato/Putz itu dilangsungkan di lapangan Simonne-Mathieu, Roland Garros, Paris, Prancis, Rabu (7/6/2023). Duel yang berlangsung selama 58 menit itu berjalan cukup sengit di set pertama.

Aldila.Middelkoop tertinggal 0-2 terlebih dulu pada set pertama. Namun, mereka sukses bangkit setelahnya, bahkan berbalik unggul dengan skor 3-2.

Namun, Kato/Putz memberikan pertarungan sengit dengan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kedua pasangan saling bergantian meraih poin hingga imbang lagi pada 4-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement