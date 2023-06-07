Hasil French Open 2023: Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop Gugur di Semifinal Nomor Ganda Campuran

HASIL French Open 2023 akan dibahas di sini. Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, gugur di babak semifinal nomor ganda campuran bersama pasangannya, Matwe Middelkoop.
Aldila/Middelkoop takluk dengan skor 5-7 dan 0-6 dari pasangan Miyu Kato/Tim Putz. Hasil ini membuat Kato/Putz akan menantang salah satu di antara Bianca Andreescu/Michael Venus dan Gabriela Dabrowski/Nathaniel Lammons di partai final.
Laga semifinal ganda campuran antara Aldila/Middelkoop dan Kato/Putz itu dilangsungkan di lapangan Simonne-Mathieu, Roland Garros, Paris, Prancis, Rabu (7/6/2023). Duel yang berlangsung selama 58 menit itu berjalan cukup sengit di set pertama.
Aldila.Middelkoop tertinggal 0-2 terlebih dulu pada set pertama. Namun, mereka sukses bangkit setelahnya, bahkan berbalik unggul dengan skor 3-2.
Namun, Kato/Putz memberikan pertarungan sengit dengan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kedua pasangan saling bergantian meraih poin hingga imbang lagi pada 4-4.