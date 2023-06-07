Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Meilysa Trias/Rachel Allesya Ditekuk Wakil China Dua Set Langsung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:48 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Meilysa Trias/Rachel Allesya Ditekuk Wakil China Dua Set Langsung
Meilysa Trias/Rachel Allesya takluk di babak 32 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose, menelan kekalahan dari wakil China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu, pada babak 32 besar.

Meilysa/Rachel ditaklukkan dalam dua set langsung selama 32 menit dengan skor 14-21 dan 13-21. Dengan hasil ini, maka Zhang/Zheng akan menghadapi salah satu di antara Rui Hirokami/Yuna Kato dan Julle Macpherson/Clara Torrance pada babak 16 besar Singapore Open 2023.

Meilysa Trias/Rachel Allesya

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) sore WIB, Meilysa/Rachel terbawa dalam pola permainan lawan sejak awal pertandingan. Mereka dihujam dengan smash-smash keras nan mematikan sehingga ketinggalan 2-6.

Zhang/Zheng terus menekan Meilysa/Rachel dengan beragam serangan-serangan yang tajam. Mereka pun sukses mencapai interval dengan keunggulan lima poin dalam skor 11-6.

Selepas jeda, pasangan Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalan kontra wakil China yang merupakan pasangan nomor empat dunia tersebut. Namun demikian, kualitas Zhang/Zheng masih terlalu jauh untuk diimbangi sehingga Meilysa/Rachel makin tertinggal 8-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement