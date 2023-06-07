Hasil Singapore Open 2023: Meilysa Trias/Rachel Allesya Ditekuk Wakil China Dua Set Langsung

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose, menelan kekalahan dari wakil China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu, pada babak 32 besar.

Meilysa/Rachel ditaklukkan dalam dua set langsung selama 32 menit dengan skor 14-21 dan 13-21. Dengan hasil ini, maka Zhang/Zheng akan menghadapi salah satu di antara Rui Hirokami/Yuna Kato dan Julle Macpherson/Clara Torrance pada babak 16 besar Singapore Open 2023.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) sore WIB, Meilysa/Rachel terbawa dalam pola permainan lawan sejak awal pertandingan. Mereka dihujam dengan smash-smash keras nan mematikan sehingga ketinggalan 2-6.

Zhang/Zheng terus menekan Meilysa/Rachel dengan beragam serangan-serangan yang tajam. Mereka pun sukses mencapai interval dengan keunggulan lima poin dalam skor 11-6.

Selepas jeda, pasangan Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalan kontra wakil China yang merupakan pasangan nomor empat dunia tersebut. Namun demikian, kualitas Zhang/Zheng masih terlalu jauh untuk diimbangi sehingga Meilysa/Rachel makin tertinggal 8-16.