Hasil Singapore Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Angkat Koper Usai Ditumbangkan Wakil Malaysia

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, takluk dari duet Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, dengan di babak 32 besar.

Rehan/Lisa takluk dengan skor 21-15, 18-21, dan 14-21 dalam waktu 47 menit. Sementara itu, Goh/Lai bakal melanjutkan perjuangannya di turnamen Super 750 itu dengan menghadapi pasangan Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau.

Mentas di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) sore WIB, Rehan/Lisa tampil buruk di awal pertandingan. Mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 1-4.

Namun, pasangan nomor 10 dunia itu mampu mengembangkan permainan mereka hingga menyamakan skor menjadi 8-8. Bahkan, mereka mampu membalikkan skor menjadi 11-9 pada saat interval.

Selepas jeda, Rehan/Lisa melakukan kesalahan beruntun yang membuat Goh/Lai bisa menyamakan angka menjadi 13-13. Namun, sang duet Merah-Putih berhasil mendulang empat poin beruntun berkat variasi serangan cepat yang mereka lancarkan sehingga memimpin lagi di angka 17-13.

Setelah permainan yang terus menekan, pasangan Indonesia pun akhirnya sukses memenangkan permainan. Rehan/Lisa merebut gim pertama dengan skor 21-15.

Rehan/Lisa kembali memulai gim kedua dengan kurang percaya diri. Mereka tak mampu mengatasi serangan bola-bola cepat dan mendatar yang diterapkan oleh Goh/Lai. Mereka pun tertinggal 1-4.

Namun, skenario gim pertama kembali terulang dengan Rehan/Lisa mampu bangkit dan berbalik unggul 5-4. Pertarungan sengit terjadi dengan kedua pasangan saling berbalas poin hingga interval gim kedua diakhiri dengan keunggulan Rehan/Lisa 11-10.