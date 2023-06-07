Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Angkat Koper Usai Ditumbangkan Wakil Malaysia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:09 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Angkat Koper Usai Ditumbangkan Wakil Malaysia
Rehan Naufal/Lisa Ayu takluk di 32 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, takluk dari duet Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, dengan di babak 32 besar.

Rehan/Lisa takluk dengan skor 21-15, 18-21, dan 14-21 dalam waktu 47 menit. Sementara itu, Goh/Lai bakal melanjutkan perjuangannya di turnamen Super 750 itu dengan menghadapi pasangan Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Mentas di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) sore WIB, Rehan/Lisa tampil buruk di awal pertandingan. Mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 1-4.

Namun, pasangan nomor 10 dunia itu mampu mengembangkan permainan mereka hingga menyamakan skor menjadi 8-8. Bahkan, mereka mampu membalikkan skor menjadi 11-9 pada saat interval.

Selepas jeda, Rehan/Lisa melakukan kesalahan beruntun yang membuat Goh/Lai bisa menyamakan angka menjadi 13-13. Namun, sang duet Merah-Putih berhasil mendulang empat poin beruntun berkat variasi serangan cepat yang mereka lancarkan sehingga memimpin lagi di angka 17-13.

Setelah permainan yang terus menekan, pasangan Indonesia pun akhirnya sukses memenangkan permainan. Rehan/Lisa merebut gim pertama dengan skor 21-15.

Rehan/Lisa kembali memulai gim kedua dengan kurang percaya diri. Mereka tak mampu mengatasi serangan bola-bola cepat dan mendatar yang diterapkan oleh Goh/Lai. Mereka pun tertinggal 1-4.

Namun, skenario gim pertama kembali terulang dengan Rehan/Lisa mampu bangkit dan berbalik unggul 5-4. Pertarungan sengit terjadi dengan kedua pasangan saling berbalas poin hingga interval gim kedua diakhiri dengan keunggulan Rehan/Lisa 11-10.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement