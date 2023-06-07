Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Soal Tiket Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Begini Jawaban Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:55 WIB
Soal Tiket Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Begini Jawaban Marcus Gideon/Kevin Sanjaya
Marcus Gideon/Kevin Sanjaya tembus 16 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SOAL tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024, begini jawaban Marcus Gideon/Kevin Sanjaya. Pasangan ganda putra Indonesia tersebut mengaku belum berpikir terlalu jauh, karena ingin menikmati momentum saat ini.

Minions – julukan Marcus/Kevin – mengawali Singapore Open 2023 dengan baik pada Rabu (7/6/2023). Di babak 32 besar, mereka mengalahkan wakil Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei, dua set langsung dengan skor 21-5 dan 21-16 dalam tempo 22 menit saja.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Pasangan ranking 16 dunia itu mengaku dapat beradaptasi dengan baik dengan lapangan di Singapore Indoor Stadium, Kaliang. Selain itu, mereka menilai lawan juga belum panas di gim pertama sehingga mereka mampu meraih kemenangan dengan skor sangat telak.

“Bersyukur bisa menang dan melewati pertandingan hari ini dengan baik. Kami akui, lawan juga bermain cukup baik. Selain bisa menang, kami juga bisa beradaptasi dengan lapangan cukup baik,” kata Kevin dikutip dari rilis PBSI, Rabu (7/6/2023).

“Performa kami hari ini bisa dibilang cukup baik. Semoga besok penampilan kami bisa lebih baik lagi. Cuma sepertinya lawan di gim pertama belum panas. Baru di gim kedua bisa memberikan perlawanan lebih baik,” timpal Marcus.

Ini semakin mempertegas bahwa Marcus/Kevin makin mendekati level permainan terbaiknya. Sebab, sebelumnya pada pekan lalu, mereka sukses mencapai semifinal Thailand Open 2023.

Tentu, ini sangat berarti dalam perburuan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang telah dimulai perhitungannya sejak awal Mei lalu. Meski begitu, mereka tak mau terganggu soal hal itu dan hanya ingin menikmati proses perjalanan menuju ajang besar empat tahunan tersebut.

“Kami tentu juga ingin terus tampil ke Olimpiade Paris. Tetapi, kami jangan terlalu jauh berpikir ke sana. Kami harus fokus ke setiap pertandingan dan turnamen saja dulu yang ada di depan mata,” ujar Kevin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement