Hasil Singapore Open 2023: Gregoria Mariska Tunjung Singkirkan Wakil Amerika Serikat di Babak 32 Besar

KALLANG – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses membuka perjalanan apik di Singapore Open 2023. Dia mengalahkan wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, di babak 32 besar Singapore Open 2023 dengan skor 21-11, 17-21, dan 21-16.

Laga itu digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) pagi WIB. Kemenangan itu membawa Gregoria lolos ke babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Gregoria dihadapkan dengan duel sengit kala melawan Zhang. Terbukti, kejar-kejaran angka sudah tersaji di awal laga hingga kedudukan imbang 5-5.

Namun setelah itu, Gregoria mampu mengembangkan permainan. Dia terus menekan lawan dengan smash-smash kerasnya sehingga bisa unggul jauh dengan skor 11-6.

Usai interval set pertama, Gregoria tak mengendurkan serangan. Variasi serangan bola-bola menyilangnya sangat merepotkan Zhang sehingga dia mampu memperlebar keunggulannya menjadi 16-7. Dia pun memenangkan laga di gim pertama dengan skor 21-11.

Pada gim kedua, Gregoria gagal membuka laga dengan apik. Dia harus kehilangan dua angka pertama karena tak mampu mengembalikan serangan Zhang.

Namun, setelah itu, runner-up Malaysia Masters 2023 itu berhasil bangkit. Gregoria meraih enam poin beruntun sehingga berbalik unggul 6-2.

Gregoria terus menjaga keunggulannya hingga mencapai skor 10-5. Akan tetapi, perolehan angkanya dikunci di angka 10 oleh Zhang, yang bisa balik menekan Gregoria sampai menyamakan kedudukan di angka 10-10. Namun, akhirnya sang wakil Indonesia bisa menginjak interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-10.

Usai interval, performa Gregoria menurun drastis. Dia terus membuat kesalahan yang membuat Zhang mendapatkan enam poin beruntun dan berbalik unggul 16-12.

Gregoria sempat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Akan tetapi, Zhang bisa memegang kendali permainan lagi di angka-angka kritis untuk merebut gim kedua dengan kemenangan 21-17.