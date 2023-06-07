Hasil Singapore Open 2023: Menang Perang Saudara Lawan Praveen Jordan/Melati Daeva, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari ke 16 Besar!

KALLANG – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, memastikan diri lolos ke 16 besar Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat usai Rinov/Pitha memenangi perang saudara melawan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Duel itu digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) pagi WIB. Rinov/Pitha mengalahkan Praveen/Melati usai bertarung tiga gim dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16 dengan durasi 49 menit.

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sebenarnya memulai laga dengan cukup baik sehingga sudah unggul 3-2 atas Rinov/Pitha. Namun, fokus pasangan non-pelatnas itu tampak terganggu setelah itu.

Rinov/Pitha pun memanfaatkan kondisi itu dengan baik. Mereka berhasil menemukan ritme permainannya sehingga membuat Praveen/Melati kerepotan. Rinov/Pitha pun sukses unggul lebih dulu di interval pertama dengan skor 11-6.

Selepas interval, Rinov/Pitha tidak menurunkan tempo permainannya. Mendapati kondisi ini, Praveen/Melati tak tinggal diam. Mereka terus mengejar ketertinggalannya sehingga sempat memperkecil kedudukan menjadi 13-14.

Namun, Rinov/Pitha kembali dapat keluar dari tekanan tersebut. Pada akhirnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Praveen/Melati.

Di gim kedua, duel berjalan cukup ketat. Kedua pasangan Indonesia itu saling kejar-kejaran angka. Namun, lagi-lagi Praveen/Melai harus tertinggal dari Rinov/Pitha di interval kedua dengan skor 9-11.