Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Menang Perang Saudara Lawan Praveen Jordan/Melati Daeva, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari ke 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:11 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Menang Perang Saudara Lawan Praveen Jordan/Melati Daeva, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari ke 16 Besar!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KALLANG – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, memastikan diri lolos ke 16 besar Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat usai Rinov/Pitha memenangi perang saudara melawan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Duel itu digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Rabu (7/6/2023) pagi WIB. Rinov/Pitha mengalahkan Praveen/Melati usai bertarung tiga gim dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16 dengan durasi 49 menit.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sebenarnya memulai laga dengan cukup baik sehingga sudah unggul 3-2 atas Rinov/Pitha. Namun, fokus pasangan non-pelatnas itu tampak terganggu setelah itu.

Rinov/Pitha pun memanfaatkan kondisi itu dengan baik. Mereka berhasil menemukan ritme permainannya sehingga membuat Praveen/Melati kerepotan. Rinov/Pitha pun sukses unggul lebih dulu di interval pertama dengan skor 11-6.

Selepas interval, Rinov/Pitha tidak menurunkan tempo permainannya. Mendapati kondisi ini, Praveen/Melati tak tinggal diam. Mereka terus mengejar ketertinggalannya sehingga sempat memperkecil kedudukan menjadi 13-14.

Namun, Rinov/Pitha kembali dapat keluar dari tekanan tersebut. Pada akhirnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Praveen/Melati.

Di gim kedua, duel berjalan cukup ketat. Kedua pasangan Indonesia itu saling kejar-kejaran angka. Namun, lagi-lagi Praveen/Melai harus tertinggal dari Rinov/Pitha di interval kedua dengan skor 9-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement