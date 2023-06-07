Siap Pertahankan Gelar, 17 Pemain Andalan Indonesia Ambil Bagian di Singapore Open 2023

AJANG bulu tangkis Singapore Open 2023 digelar di Singapore Indoor Stadium pada 6-11 Juni 2023. Ini adalah turnamen BWF World Tour Super 750 yang sangat dinantikan oleh para pencinta bulu tangkis di seluruh dunia.

Sebagai salah satu turnamen bulu tangkis tertua dalam sejarah, Singapore Open telah menjadi ajang prestisius yang diadakan sejak 1929. Dalam perkembangannya, pada 1957, turnamen ini pun menjadi terbuka untuk diikuti oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun, Singapura telah mengukir sejarah dengan meraih gelar terbanyak, yaitu sebanyak 122 gelar di berbagai nomor. Tahun ini, Indonesia akan menurunkan total 17 wakil bulu tangkis di Singapore Open 2023.

Mereka akan menyajikan penampilan terbaik yang dimiliki dengan harapan dapat mempertahankan kesuksesan tahun lalu. Diketahui, wakil Indonesia berhasil membawa pulang tiga gelar juara di Singapore Open 2022.

Seluruh pemain Indonesia yang berpartisipasi dalam turnamen ini juga akan memperebutkan hadiah fantastis. Ada total hadiah senilai USD850.000 atau setara dengan Rp12,8 miliar!

Pada babak 32 besar yang berlangsung kemarin, permainan yang impresif ditunjukkan oleh pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka menunjukkan potensi dan kekuatan sebagai pemain bulu tangkis Indonesia yang berbakat. Pasangan itu pun berhak melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2023.

Hari ini, pertandingan babak 32 besar masih berlanjut untuk menentukan siapa saja yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dukungan dan harapan akan terus mengiringi langkah mereka di turnamen ini. Berikut merupakan wakil Indonesia yang bertanding di Singapore Open 2023:

Tunggal Putra

Jonatan Christie

Anthony Sinisuka Ginting

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya S

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rahmadanti

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja