HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Singapore Open 2023 Hari Ini LIVE di iNews: Ada 11 Wakil Indonesia Berburu Tiket 16 Besar!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung Singapore Open 2023 Hari Ini LIVE di iNews: Ada 11 Wakil Indonesia Berburu Tiket 16 Besar!
Berikut jadwal siaran langsung Singapore Open 2023 hari ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Singapore Open 2023 hari ini, Rabu 7 Juni 2023 live di iNews. Total ada 11 wakil Indonesia, yang berlaga di babak 32 besar Singapore Open 2023 hari ini.

Utusan Merah Putih itu bakal berjuang habis-habisan demi memuluskan langkahnya menuju babak 16 besar Singapore Open 2023. Sebelumnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses menjadi wakil pertama Indonesia lolos ke 16 besar.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya

Ganda putri Indonesia itu menang lawan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto lewat dua gim, 21-10 dan 21-17, Selasa 6 Juni 2023. Kemudian, wakil kedua Indonesia lainnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin pun berhasil melaju ke 16 besar.

Mereka menang lawan ganda putra Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren lewat drama rubber gim. Kalah di gim pertama dengan skor 16-21, Leo/Daniel menutup kemenangan di dua gim berikutnya 21-16 dan 21-16.

Hari ini, Indonesia akan kembali menurunkan wakil-wakil terbaiknya untuk berjuang menyusul ke babak 16 besar. Di nomor tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting.

Selanjutnya ada tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Kemudian, di nomor ganda putra, ada Pramudya/Yeremia, Hendra/Ahsan, Bagas/Fikri dan Marcus/Kevin.

Di nomor ganda putri, ada Apriyani/Fadia dan Meilysa/Rachel. Terakhir, di nomor ganda campuran, ada Rehan/Lisa serta akan kembali ada perang saudara antara Rinov/Pitha dan Praveen/Melati. Lantas, akankah wakil-wakil terbaik Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar?

Halaman:
1 2
