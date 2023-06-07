Hendra Setiawan Berpeluang Cetak Rekor di Singapore Open 2023, Ikuti Jejak Legenda Bulu Tangkis Indonesia

HENDRA Setiawan berpeluang cetak rekor di Singapore Open 2023. Rekor yang dimaksud adalah meraih gelar juara keempat di Singapore Open. Jika berhasil dilakukan, Hendra akan mengikuti jejak legenda bulu tangkis Indonesia, Sigit Budiarto.

Ya, Hendra Setiawan dipastikan ambil bagian di ajang Singapore Open 2023. Dia akan berlaga di sektor ganda putra bersama partnernya, Mohammad Ahsan, mulai hari ini, Rabu (7/6/2023).

Di babak pertama alias 32 besar, Ahsan/Hendra akan dihadapkan dengan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Ini akan jadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan. Sebelumnya, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- sukses memenangi 2 laga sebelumnya kontra Lee/Yang.

Jika berhasil memenangi laga itu dan terus melanjutkan tren positifnya ke laga-laga lain hingga menyabet gelar juara, Hendra berpotensi mengukir sejarah. Sebab, jika merebut gelar juara, itu akan jadi keempat kalinya Hendra naik podium tertinggi di ajang Singapore Open.

Sebelumnya, Hendra sudah pernah meraih gelar juara di Singapore Open pada 2012, 2013, dan 2018. Seluruh gelar itu didapat Hendra di sektor ganda putra.

Gelar juara pertama di Singapore Open didapat pada 2012 kala Hendra masih bermain bersama Markis Kido. Kala itu mereka memastikan gelar juara usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Ko Sung-hyun/Yoo Yeon-seong, di final dengan skor 22-20, 11-21, dan 21-6.

Setahun kemudian, Hendra kembali berhasil mempertahankan gelar juaranya di Singapore Open. Namun kali ini, gelar juara didapat kala dirinya bermain dengan pasangan berbeda, yakni bersama Mohammad Ahsan.

Duet Ahsan/Hendra naik podium tertinggi usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Kong Sung-hyun/Lee Yong-dae, di final. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Terakhir, Hendra kembali merebut gelar juara Singapore Open kala berduet bersama Ahsan pada 2018. Kala itu, mereka tampil tangguh kala melawan Ou Xuanyi/Ren Xiangyu (China) di final sehingga menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-19.