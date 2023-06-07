Link Live Streaming Singapore Open 2023 di RCTI+ Hari Ini Rabu 7 Juni 2023: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Bakal Menggila?

LINK live streaming Singapore Open 2023 di RCTI+ hari ini, Rabu 7 Juni 2023 bisa Anda ketahui di sini. Total ada 11 utusan Merah Putih, yang berlaga hari ini di babak pertama Singapore Open 2023.

Salah satunya, ganda putra Indonesia, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya. Kiprah pasangan berjuluk The Minions ini sangat dinanti pencinta bulu tangkis Tanah Air.

Hal itu tak terlepas dari penampilan mereka di Thailand Open 2023. Marcus/Kevin sukses tembus semifinal, setelah lama tak menembus babak empat besar.

Sayangnya, mereka gagal juara, usai ditaklukkan wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang di semifinal. Marcus/Kevin menyerah dalam dua gim, 13-21 dan 19-21.

Membawa bekal cukup baik, Marcus/Kevin lantas mengincar kemenangan di Singapore Open 2023. Namun, sebelum jauh berbicara juara, The Minions harus lebih dulu menaklukkan utusan Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei di babak pertama.

Selain Marcus/Kevin, ada pula ganda putra Indonesia yang bertanding hari ini. Di antaranya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, yang akan bersua wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.