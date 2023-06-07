Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Italia 2023, Marc Marquez Akui Tak Sabar Lihat Perkembangan Motor RCV213

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:37 WIB
Marc Marquez tak sabar lihat perkembangan motor RCV213 di MotoGP Italia 2023 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez akui tak sabar untuk segera turun ke lintasan di MotoGP Italia 2023. Sebab, dia ingin melihat perkembangan motor yang ditungganginya di MotoGP 2023 ini yakni RCV213.

Gelaran MotoGP 2023 akan kembali bergulir setelah tiga pekan tanpa balapan. MotoGP 2023 telah memasuki seri keenam bertajuk MotoGP Italia 2023 yang akan digelar di Sirkuit Mugello pada 9-11 Juni 2023 mendatang.

Pada balapan terakhir di MotoGP Prancis 2023, Marc Marquez sukses meraih hasil positif di sesi sprint race. Dia mampu tampil luar biasa dan finis di peringkat kelima.

Sayangnya, hasil positif di sesi sprint race gagal terulang dalam balapan utama MotoGP Prancis 2023. Pasalnya, Marquez gagal finis lantaran terjatuh ketika balapan tersisa dua lap.

Meski demikian, performa ciamik Marc Marquez di seri tersebut tak lepas dari sasis kalex yang baru digunakannya lagi di motor RCV213-nya. Oleh sebab itu, dia tampak tak sabar untuk melanjutkan pekerjaannya di Sirkuit Mugello dan melihat perkembangan kuda besinya itu.

"Waktunya kembali bekerja. Kami mulai di Mugello yang selalu menjadi akhir pekan yang sangat menuntut, treknya sangat cepat dan mengalir. Saya telah mengalami beberapa pertempuran hebat di sana di masa lalu dan mendorong kecepatan tertinggi motor MotoGP di jalan lurus selalu menyenangkan,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Rabu (7/6/2023).

Halaman:
1 2
