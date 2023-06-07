Marc Marquez Usung Misi Bangkit di MotoGP Italia 2023, Bakal Tampil Menggila?

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez usung misi bangkit di MotoGP Italia 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menegaskan bakal mencoba untuk memulai kebangkitannya pada seri MotoGP Italia musim ini.

Sebagaimana diketahui, seri keenam MotoGP 2023 akan dilangsungkan di Italia. Marc Marquez dan pembalap lainnya akan saling bersaing meraih kemenangan di Sirkuit Mugello pada 9-11 Juni 2023 mendatang.

Saat ini, Marc Marquez masih belum mampu menemukan performa terbaiknya. Bahkan, Marquez sempat absen di beberapa seri awal MotoGP 2023 lantaran mengalami cedera retak ibu jari kanan.

Setelahnya, Marquez baru kembali ke lintasan di MotoGP Prancis 2023. Akan tetapi, dia juga mengalami nasib sial lantaran gagal finis dalam balapan tersebut.

Menjelang MotoGP Italia 2023, Marc Marquez pun mengusung misi bangkit dari keterpurukan. Meski begitu, dia tetap was-was lantaran menilai Sirkuit Mugello tak mudah untuk ditaklukkan.

“Saatnya kembali bekerja. Kami akan memulai di Mugello yang selalu menjadi akhir pekan yang sangat menuntut. Treknya mengalir dan sangat cepat,” kata Marc Marquez dilansir dari Crash, Rabu (7/6/2023).