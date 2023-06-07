Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Usung Misi Bangkit di MotoGP Italia 2023, Bakal Tampil Menggila?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:33 WIB
Marc Marquez Usung Misi Bangkit di MotoGP Italia 2023, Bakal Tampil Menggila?
Marc Marquez usung misi bangkit di MotoGP Italia 2023 (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez usung misi bangkit di MotoGP Italia 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menegaskan bakal mencoba untuk memulai kebangkitannya pada seri MotoGP Italia musim ini.

Sebagaimana diketahui, seri keenam MotoGP 2023 akan dilangsungkan di Italia. Marc Marquez dan pembalap lainnya akan saling bersaing meraih kemenangan di Sirkuit Mugello pada 9-11 Juni 2023 mendatang.

Marc Marquez

Saat ini, Marc Marquez masih belum mampu menemukan performa terbaiknya. Bahkan, Marquez sempat absen di beberapa seri awal MotoGP 2023 lantaran mengalami cedera retak ibu jari kanan.

Setelahnya, Marquez baru kembali ke lintasan di MotoGP Prancis 2023. Akan tetapi, dia juga mengalami nasib sial lantaran gagal finis dalam balapan tersebut.

Menjelang MotoGP Italia 2023, Marc Marquez pun mengusung misi bangkit dari keterpurukan. Meski begitu, dia tetap was-was lantaran menilai Sirkuit Mugello tak mudah untuk ditaklukkan.

“Saatnya kembali bekerja. Kami akan memulai di Mugello yang selalu menjadi akhir pekan yang sangat menuntut. Treknya mengalir dan sangat cepat,” kata Marc Marquez dilansir dari Crash, Rabu (7/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement