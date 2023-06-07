Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ajak Penggemar Ikut Ramaikan Keseruan NBA Finals 2023, NBA Gelar Acara NBA Finals Fest di M Bloc Space Jakarta!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:14 WIB
Ajak Penggemar Ikut Ramaikan Keseruan NBA Finals 2023, NBA Gelar Acara NBA Finals Fest di M Bloc Space Jakarta!
NBA gelar acara NBA Final Fest untuk ramaikan final NBA 2022-2023 antara Denver Nuggets kontra Miami Heat (Foto: NBA)
A
A
A

AJAK penggemar ikut ramaikan keseruan NBA Finals 2023, NBA gelar acara NBA Finals Fest di M Bloc Space Jakarta. Para penggemar dapat menghadiri rangkaian acara nonton pertandingan ke-4 NBA Finals 2023 hingga pameran budaya pop secara gratis dengan membuat akun NBA ID.

Sebagai informasi, National Basketball Association (NBA) mengumumkan bakal menyelenggarakan acara NBA Final Fest untuk menyambut dan merayakan laga final NBA 2022-2023. Dalam acara tersebut, NBA juga menghadirkan pameran budaya pop bagi para penggemar basket di Indonesia.

NBA

Acara tersebut akan dilangsungkan selama tiga hari dan bertepatan pada laga keempat NBA Finals 2023 yang mempertemukan Denver Nuggets kontra Miami Heat. NBA Final Fest itu bakal digelar di M Bloc Space Jakarta mulai Jumat (9/6/2023) hingga Minggu (11/6/2023) mendatang.

Dalam rangkaian acara ini, pada Sabtu, 10 Juni 2023 akan dilaksanakan acara nonton bareng pertandingan ke-4 NBA Finals yang juga akan diikuti dengan acara seru lainnya. Adapun acara lainnya seperti pertunjukan musik, pameran seni lukis, gelaran fesyen dan lainnya.

Turut hadir pula sejumlah selebriti dan konten kreator asal Indonesia yang akan ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Seluruh penggemar NBA di Indonesia dapat hadir dalam acara ini secara gratis cukup dengan membuat akun NBA ID yang merupakan program berlangganan global milik NBA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/36/2845797/bintang-la-lakers-lebron-james-berpidato-di-hadapan-publik-minta-para-pembenci-menghargainya-saat-bermain-di-nba-LardpuaR7X.jpg
Bintang LA Lakers LeBron James Berpidato di Hadapan Publik, Minta Para Pembenci Menghargainya saat Bermain di NBA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/36/2841680/rencana-james-harden-bertahan-di-philadelphia-76ers-terancam-gagal-di-tengah-rumor-dijualnya-sang-pemain-fU6LG2BVh2.jpg
Rencana James Harden Bertahan di Philadelphia 76ers Terancam Gagal di Tengah Rumor Dijualnya sang Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/36/2841089/bukan-boston-celtics-atau-la-lakers-nba-jagokan-denver-nuggets-pertahankan-gelar-juara-nba-pada-musim-2024-uJ1EF3OLbs.jpg
Bukan Boston Celtics atau LA Lakers, NBA Jagokan Denver Nuggets Pertahankan Gelar Juara NBA pada Musim 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/36/2839964/la-lakers-perpanjang-kontrak-duo-guard-austin-reaves-dan-d-angelo-russell-9PrDolXvfR.jpg
LA Lakers Perpanjang Kontrak Duo Guard Austin Reaves dan DAngelo Russell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/36/2838998/rumor-kawhi-leonard-dan-paul-george-tinggalkan-la-clippers-buat-fans-cemas-O7DHZKgDcC.jpg
Rumor Kawhi Leonard dan Paul George Tinggalkan LA Clippers Buat Fans Cemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/36/2836511/boston-celtics-difavoritkan-juara-nba-2023-2024-W7u1Zzhe0m.jpg
Boston Celtics Difavoritkan Juara NBA 2023-2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement