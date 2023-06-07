Ajak Penggemar Ikut Ramaikan Keseruan NBA Finals 2023, NBA Gelar Acara NBA Finals Fest di M Bloc Space Jakarta!

AJAK penggemar ikut ramaikan keseruan NBA Finals 2023, NBA gelar acara NBA Finals Fest di M Bloc Space Jakarta. Para penggemar dapat menghadiri rangkaian acara nonton pertandingan ke-4 NBA Finals 2023 hingga pameran budaya pop secara gratis dengan membuat akun NBA ID.

Sebagai informasi, National Basketball Association (NBA) mengumumkan bakal menyelenggarakan acara NBA Final Fest untuk menyambut dan merayakan laga final NBA 2022-2023. Dalam acara tersebut, NBA juga menghadirkan pameran budaya pop bagi para penggemar basket di Indonesia.

Acara tersebut akan dilangsungkan selama tiga hari dan bertepatan pada laga keempat NBA Finals 2023 yang mempertemukan Denver Nuggets kontra Miami Heat. NBA Final Fest itu bakal digelar di M Bloc Space Jakarta mulai Jumat (9/6/2023) hingga Minggu (11/6/2023) mendatang.

Dalam rangkaian acara ini, pada Sabtu, 10 Juni 2023 akan dilaksanakan acara nonton bareng pertandingan ke-4 NBA Finals yang juga akan diikuti dengan acara seru lainnya. Adapun acara lainnya seperti pertunjukan musik, pameran seni lukis, gelaran fesyen dan lainnya.

Turut hadir pula sejumlah selebriti dan konten kreator asal Indonesia yang akan ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Seluruh penggemar NBA di Indonesia dapat hadir dalam acara ini secara gratis cukup dengan membuat akun NBA ID yang merupakan program berlangganan global milik NBA.