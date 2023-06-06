Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

ANOC World Beach Games 2023 Buka Program Volunteer, Begini Cara Daftar dan Syaratnya!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:26 WIB
ANOC World Beach Games 2023 Buka Program Volunteer, Begini Cara Daftar dan Syaratnya!
ANOC World Beach Games Bali 2023 buka program volunteer (Foto: Laman resmi ANOC World Beach Games Bali 2023)
A
A
A

ANOC World Beach Games 2023 membuka program volunteer mulai hari ini, Selasa (6/6/2023). Para sukarelawan tentunya diharapkan bisa memainkan peran penting guna menyukseskan ajang multisport pantai terbesar di dunia itu.

Sebagaimana diketahui, ANOC World Beach Games 2023 jadi dilaksanakan di Bali pada 5-12 Agustus 2023. Ajang tersebut sebelumnya sempat diragukan bakal digelar di Bali lantaran terdapat atlet Israel yang mengikuti kompetisi itu.

Anoc World Beach Games 2023

Setelah jadi dilaksanakan, panitia penyelenggara ANOC World Beach Games 2023 pun membuka program volunteer. Dengan adanya program tersebut, para sukarelawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman unik dari ajang olahraga bergengsi di dunia.

Adapun syarat untuk menjadi relawan ANOC World Beach Games 2023. Syarat tersebut antara lain adalah mahasiswa berdomisili di Bali atau mereka yang ingin tinggal di Bali dengan biaya sendiri.

Selanjutnya, pelamar harus berusia di atas 18 tahun dan fasih dalam berbahasa Inggris atau menguasai Bahasa internasional lainnya. Selain itu, calon relawan dituntut bisa bekerja sama secara tim dan memiliki hasrat olahraga serta mempunyai pengalaman di event-event olahraga.

Terkait program volunteer ANOC World Beach Games 2023, Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari pun mengaku sangat gembira. Dia mengatakan relawan akan memegang peranan penting bagi kesuksesan event tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/40/2841891/anoc-world-beach-games-2023-batal-digelar-di-bali-tahun-ini-pbsi-sayangkan-mWLrMmxs8E.jpg
ANOC World Beach Games 2023 Batal Digelar di Bali Tahun Ini, PBSI Sayangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/43/2841485/noc-indonesia-sampaikan-permintaan-maaf-mendalam-kepada-anoc-usai-mundur-sebagai-tuan-rumah-awbg-2023-IoomEkNbL7.jpeg
NOC Indonesia Sampaikan Permintaan Maaf Mendalam kepada ANOC Usai Mundur sebagai Tuan Rumah AWBG 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/43/2841438/bawa-bawa-israel-media-inggris-soroti-pengunduran-diri-indonesia-sebagai-tuan-rumah-anoc-world-beach-games-2023-ZhmaBQnJ3k.jpg
Bawa-Bawa Israel, Media Inggris Soroti Pengunduran Diri Indonesia sebagai Tuan Rumah ANOC World Beach Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/43/2841326/penyebab-indonesia-mundur-jadi-tuan-rumah-anoc-world-beach-games-2023-di-bali-ysid5Eo8dF.jpg
Penyebab Indonesia Mundur Jadi Tuan Rumah ANOC World Beach Games 2023 di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836915/hasil-kualifikasi-awbg-air-badminton-zona-asia-indonesia-juara-nomor-individu-triple-putri-E1Xmuun81w.jpg
Hasil Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia: Indonesia Juara Nomor Individu Triple Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829646/mohammad-ahsan-hendra-setiawan-wakili-indonesia-di-awbg-bali-2023-cabor-air-badminton-fL5glzS0bg.jpg
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Wakili Indonesia di AWBG Bali 2023 Cabor Air Badminton
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement