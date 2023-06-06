ANOC World Beach Games 2023 Buka Program Volunteer, Begini Cara Daftar dan Syaratnya!

ANOC World Beach Games 2023 membuka program volunteer mulai hari ini, Selasa (6/6/2023). Para sukarelawan tentunya diharapkan bisa memainkan peran penting guna menyukseskan ajang multisport pantai terbesar di dunia itu.

Sebagaimana diketahui, ANOC World Beach Games 2023 jadi dilaksanakan di Bali pada 5-12 Agustus 2023. Ajang tersebut sebelumnya sempat diragukan bakal digelar di Bali lantaran terdapat atlet Israel yang mengikuti kompetisi itu.

Setelah jadi dilaksanakan, panitia penyelenggara ANOC World Beach Games 2023 pun membuka program volunteer. Dengan adanya program tersebut, para sukarelawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman unik dari ajang olahraga bergengsi di dunia.

Adapun syarat untuk menjadi relawan ANOC World Beach Games 2023. Syarat tersebut antara lain adalah mahasiswa berdomisili di Bali atau mereka yang ingin tinggal di Bali dengan biaya sendiri.

Selanjutnya, pelamar harus berusia di atas 18 tahun dan fasih dalam berbahasa Inggris atau menguasai Bahasa internasional lainnya. Selain itu, calon relawan dituntut bisa bekerja sama secara tim dan memiliki hasrat olahraga serta mempunyai pengalaman di event-event olahraga.

Terkait program volunteer ANOC World Beach Games 2023, Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari pun mengaku sangat gembira. Dia mengatakan relawan akan memegang peranan penting bagi kesuksesan event tersebut.