Indonesia Kuasai Puncak ASEAN Para Games 2023, Effendi Syahputra: Pemerintah Harus Berikan Bonus

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra, ikut merasa bangga karena atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2023 Kamboja tampil luar biasa. Terbukti sampai hari ini, Selasa (6/6/2023), Indonesia mampu memimpin klasemen sementara perolehan medali ASEAN Para Games 2023.

Merespons hal tersebut, Effendi Syahputra menyatakan apresiasi kepada para atlet yang mampu meraih medali demi medali untuk mengharumkan nama Indonesia. Sehingga Indonesia pun mampu menduduki puncak kelasemen dengan meninggalkan jauh negara lain.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi)-- itu menyebutkan, dengan perolehan ini Indonesia berpeluang besar untuk menjadi juara umum.

Untuk itu, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024-- itu meminta kepada pemerintah untuk memberikan bonus seperti kepada atlet SEA Games 2023 Kamboja.

"Pemerintah juga harus memperhatikan capaian ini dengan bonus-bonus khusus yang juga tidak kalah dengan atlet-atlet yang baru saja bertarung di Sea Games 2023," ujar Effendi yang juga juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, Selasa (6/6/2023).