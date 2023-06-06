Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Kuasai Puncak ASEAN Para Games 2023, Effendi Syahputra: Pemerintah Harus Berikan Bonus

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:41 WIB
Indonesia Kuasai Puncak ASEAN Para Games 2023, Effendi Syahputra: Pemerintah Harus Berikan Bonus
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra, ikut merasa bangga karena atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2023 Kamboja tampil luar biasa. Terbukti sampai hari ini, Selasa (6/6/2023), Indonesia mampu memimpin klasemen sementara perolehan medali ASEAN Para Games 2023.

Merespons hal tersebut, Effendi Syahputra menyatakan apresiasi kepada para atlet yang mampu meraih medali demi medali untuk mengharumkan nama Indonesia. Sehingga Indonesia pun mampu menduduki puncak kelasemen dengan meninggalkan jauh negara lain.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi)-- itu menyebutkan, dengan perolehan ini Indonesia berpeluang besar untuk menjadi juara umum.

Untuk itu, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024-- itu meminta kepada pemerintah untuk memberikan bonus seperti kepada atlet SEA Games 2023 Kamboja.

Effendi Syahputra

"Pemerintah juga harus memperhatikan capaian ini dengan bonus-bonus khusus yang juga tidak kalah dengan atlet-atlet yang baru saja bertarung di Sea Games 2023," ujar Effendi yang juga juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, Selasa (6/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/43/2840271/indonesia-juara-umum-jokowi-berikan-bonus-rp320-5-miliar-untuk-altet-asean-para-games-2023-xWbLa2uLVA.jpg
Indonesia Juara Umum, Jokowi Berikan Bonus Rp320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/43/2828888/kemenpora-sewa-2-pesawat-carter-demi-kenyamanan-kontingen-indonesia-di-asean-para-games-2023-GcIqMS99eL.jpg
Kemenpora Sewa 2 Pesawat Carter demi Kenyamanan Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/43/2828271/borong-31-medali-emas-di-asean-para-games-2023-atlet-para-tenis-meja-indonesia-dedikasikan-kemenangan-untuk-mendiang-david-jacobs-ScSDiw6nby.jpg
Borong 31 Medali Emas di ASEAN Para Games 2023, Atlet Para Tenis Meja Indonesia Dedikasikan Kemenangan untuk Mendiang David Jacobs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/43/2828244/asean-para-games-2023-resmi-ditutup-dengan-meriah-thailand-terima-tongkat-estafet-dari-kamboja-XTUnlX3Qm7.jpg
ASEAN Para Games 2023 Resmi Ditutup dengan Meriah, Thailand Terima Tongkat Estafet dari Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/43/2827036/pastikan-jadi-juara-umum-asean-para-games-2023-indonesia-catatkan-sejarah-oesLDWrjf1.jpg
Pastikan Jadi Juara Umum ASEAN Para Games 2023, Indonesia Catatkan Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/43/2826958/cabor-atletik-sumbang-10-emas-tambahan-untuk-indonesia-di-asean-para-games-2023-Mx0whsghza.jpg
Cabor Atletik Sumbang 10 Emas Tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement