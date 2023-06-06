Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan Bintang UFC Conor McGregor Tak Layak Dijuluki sebagai Petarung Elite lagi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:04 WIB
Alasan Bintang UFC Conor McGregor Tak Layak Dijuluki sebagai Petarung Elite lagi
Petarung UFC, Conor McGregor. (Foto: Instagram/thenotoriousmma)
A
A
A

ALASAN bintang UFC, Conor McGregor tak layak dijuluki sebagai petarung elite lagi akan diulas di artikel ini. Pernyataan McGregor bukan petarung elite lagi itu disampaikan langsung oleh salah satu mantan petarung MMA lainnya, Ben Askren.

Ben Askren mengatakan jika dirinya sudah tidak yakin dengan masa depan Conor McGregor di dunia bela diri campuran tesebut. Pasalnya, McGregor yang baru akan kembali ke arena belum tampak menunjukan persiapannya sama sekali.

Seperti yang telah diketahui, Conor McGregor telah absen cukup lama dari UFC setelah kakinya patah pada pertarungannya melawan Dustin Poirier. Pada pertarungan yang digelar 2021 lalu itu, McGregor berakhir dengan kekalahan TKO.

"Kapan terakhir kali anda melihat video latihan Conor McGregor? setiap video yang sya lihat, dia berpesta, dia menari, dia minum" kata Ben Askren dilansir dari MMA Junkie, Selasa (6/6/2023).

Petarung UFC, Ben Askren

"Aku tidak tahu apakah orang ini menganggapnya serius lagi atau tidak? Dan dengar, dia kaya. Dia dapat melakukan apapun yang dia mau" sambungnya.

Melihat Conor McGregor yang sudah tidak pernah berlatih dan terkesan sudah tidak menganggap serius UFC lagi, Ben Askren menghimbau pada semua orang jika McGregor sudah tidak layak disebut petarung elite lagi.

"Tapi kami juga tidak harus menganggapnya sebagai petarung yang sangat elit. Dia perlu membuktikannya kepada kita lagi" sambung Ben Askren.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement