Alasan Bintang UFC Conor McGregor Tak Layak Dijuluki sebagai Petarung Elite lagi

ALASAN bintang UFC, Conor McGregor tak layak dijuluki sebagai petarung elite lagi akan diulas di artikel ini. Pernyataan McGregor bukan petarung elite lagi itu disampaikan langsung oleh salah satu mantan petarung MMA lainnya, Ben Askren.

Ben Askren mengatakan jika dirinya sudah tidak yakin dengan masa depan Conor McGregor di dunia bela diri campuran tesebut. Pasalnya, McGregor yang baru akan kembali ke arena belum tampak menunjukan persiapannya sama sekali.

Seperti yang telah diketahui, Conor McGregor telah absen cukup lama dari UFC setelah kakinya patah pada pertarungannya melawan Dustin Poirier. Pada pertarungan yang digelar 2021 lalu itu, McGregor berakhir dengan kekalahan TKO.

"Kapan terakhir kali anda melihat video latihan Conor McGregor? setiap video yang sya lihat, dia berpesta, dia menari, dia minum" kata Ben Askren dilansir dari MMA Junkie, Selasa (6/6/2023).

"Aku tidak tahu apakah orang ini menganggapnya serius lagi atau tidak? Dan dengar, dia kaya. Dia dapat melakukan apapun yang dia mau" sambungnya.

Melihat Conor McGregor yang sudah tidak pernah berlatih dan terkesan sudah tidak menganggap serius UFC lagi, Ben Askren menghimbau pada semua orang jika McGregor sudah tidak layak disebut petarung elite lagi.

"Tapi kami juga tidak harus menganggapnya sebagai petarung yang sangat elit. Dia perlu membuktikannya kepada kita lagi" sambung Ben Askren.