SPORT LAIN

Peraih Medali SEA Games 2023 Dapat Bonus Besar, Presiden Jokowi Sarankan untuk Investasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |01:02 WIB
Peraih Medali SEA Games 2023 Dapat Bonus Besar, Presiden Jokowi Sarankan untuk Investasi
Tim Tenis Beregu Putri Indonesia sumbang medali emas ke-24 Indonesia di SEA Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Para peraih medali SEA Games 2023 akhirnya akan mendapatkan bonus besar dari pemerintah Indonesia. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), pun meminta agar uang bonus tersebut tidak dipakai untuk membeli barang-barang mewah, melainkan dipergunakan untuk investasi.

Pemberian bonus secara simbolis dilakukan di Istana Merdeka pada sore hari ini Senin 5 Juni 2023. Total bonus yang diberikan kepada para peraih medali SEA Games 2023 itu sebesar Rp289 miliar.

Usai memberikan bonus tersebut, Jokowi titip pesan kepada para penerima bonus agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dirinya pun menyarankan bonus tersebut dipergunakan untuk investasi.

"Saya titip pesan ini bonus ini dimanfaatkan sebaik-baiknya utamanya untuk investasi jangka panjang. Jangan dibelikan barang-barang mewah yang tidak bermanfaat," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Presiden Jokowi bersama atlet SEA Games 2023

Menurut Jokowi, jika bonus tersebut dipergunakan untuk investasi jangka panjang maka harga jualnya selalu naik.

"Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang dijual itu harganya selalu naik terus. Kalau beli mobil dibeli sekarang tahun depan dijual sudah jadi separuh. Bedanya disitu investasi dan bukan investasi disitu," tambah Jokowi.

Jokowi pun meminta agar para atlet hingga pelatih yang mendapatkan bonus untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan prestasi pada acara olahraga selanjutnya.

