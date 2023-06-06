Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Terbebani Status Juara Bertahan, Leo Rolly/Daniel Marthin Justru Makin Termotivasi Menangi Singapore Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:31 WIB
Tak Terbebani Status Juara Bertahan, Leo Rolly/Daniel Marthin Justru Makin Termotivasi Menangi Singapore Open 2023
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

KALLANG - Status juara bertahan disebut-sebut akan membebani pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di Singapore Open 2023. Namun, Leo/Daniel menegaskan hal tersebut takkan terjadi, sebab mereka justru kini semakin termotivasi untuk mengulangi kesuksesan di Singapore Open 2022.

Sebagaimana diketahui, pasangan yang dijuluki sebagai The Babies itu sukses menjadi juara Singapore Open 2022. Mereka menempati podium tertinggi setelah menumbangkan rekan senegaranya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di partai puncak dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16.

"Memang, kami adalah juara tahun lalu. Akan tetapi, kami dari start awal tampil di sini, kami bukan lagi sebagai juara," kata Leo dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (6/6/2023).

"Kami datang bukan sebagai juara lagi. Kami hanya berprinsip ingin bermain maksimal saja," tambahnya.

Leo Rolly/Daniel Marthin

Kendati demikian, bukan berarti mereka serta-merta melupakan statusnya sebagai juara tersebut. Leo/Daniel mengaku menjadikan gelar tersebut sebagai motivasi dalam turnamen level super 750 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement