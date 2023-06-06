Tak Terbebani Status Juara Bertahan, Leo Rolly/Daniel Marthin Justru Makin Termotivasi Menangi Singapore Open 2023

KALLANG - Status juara bertahan disebut-sebut akan membebani pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di Singapore Open 2023. Namun, Leo/Daniel menegaskan hal tersebut takkan terjadi, sebab mereka justru kini semakin termotivasi untuk mengulangi kesuksesan di Singapore Open 2022.

Sebagaimana diketahui, pasangan yang dijuluki sebagai The Babies itu sukses menjadi juara Singapore Open 2022. Mereka menempati podium tertinggi setelah menumbangkan rekan senegaranya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di partai puncak dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16.

"Memang, kami adalah juara tahun lalu. Akan tetapi, kami dari start awal tampil di sini, kami bukan lagi sebagai juara," kata Leo dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (6/6/2023).

"Kami datang bukan sebagai juara lagi. Kami hanya berprinsip ingin bermain maksimal saja," tambahnya.

Kendati demikian, bukan berarti mereka serta-merta melupakan statusnya sebagai juara tersebut. Leo/Daniel mengaku menjadikan gelar tersebut sebagai motivasi dalam turnamen level super 750 itu.