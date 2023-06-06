5 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Bocah Kematian Bertengger di Papan Atas Ranking BWF

An Se Young termasuk ke dalam daftar bocah kematian yang bertengger di papan atas ranking BWF (Foto: BWF)

SEBANYAK 5 pebulu tangkis dunia yang dijuluki bocah kematian bertengger di papan atas ranking BWF akan dibahas di sini. Dunia bulu tangkis perlahan mengalami regenerasi. Pebulu tangkis senior pelan-pelan mulai menurun dan pebulu tangkis muda sedikit demi sedikit mulai merangsek naik ke papan atas BWF.

Sejauh ini, ada setidaknya lima pebulu tangkis muda yang mampu tampil apik di setiap turnamennya. Dilansir dari laman resmi BWF, Selasa (6/6/2023) Penampilan apik tersebut membuat mereka berhasil bertengger di papan atas ranking BWF.

Penampilan apik pemain muda yang mampu bersaing dengan para jawara membuat mereka dijuluki sebagai bocah kematian. Lantas siapa sajakah bocah kematian yang kini berada di papan atas ranking BWF?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Bocah Kematian Bertengger di Papan Atas BWF

5. Liang Wei Keng (China)





Liang Wei Keng adalah pebulu tangkis andalan baru China di sektor ganda putra. Bersama Wang Chang, Liang Wei Keng berhasil menjuarai tiga turnamen sekaligus meski baru dipasangkan pada 2022 lalu.

Kini Liang Wei Keng/Wang Chang telah mengoleksi 77.808 poin. Koleksi poin tersebut pun membuat mereka berada di peringkat ketiga ranking BWF.

4. Wang Chang (China)





Sebagai pasangan Liang Wei Keng, Wang Chang tampil luar biasa dengan menjuarai Japan Open 2022, India Open 2023 dan Thailand Open 2022. Mereka pun sukses bertengger di papan atas ranking BWF.

Saat ini, pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang hanya terpaut 16.788 poin dari pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Perlu diketahui, Fajar/Rian merupakan pemuncak ranking BWF dari nomor ganda putra.