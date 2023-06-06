Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop Melenggang Mulus ke Semifinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:46 WIB
Hasil French Open 2023: Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop Melenggang Mulus ke Semifinal
Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop melenggang ke semifinal French Open 2023 (Foto: Instagram/dila11)
HASIL French Open 2023 sudah diketahui. Petenis andalan Indonesia, Aldila Sutjiadi berhasil melaju ke semifinal French Open 2023 dari nomor ganda campuran. Berpasangan dengan Matwe Middelkoop (Belanda) dia sukses mengalahkan Fabrice Martin/Chan Hao-ching.

Duel tersebut tersaji di Simonne-Mathieu Roland Garros, Paris, Prancis pada Selasa (6/6/2023). Aldila/Middelkoop berhasil menang dengan skor 7-5 dan 6-2.

Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop

Aldila/Middelkoop mendapatkan perlawanan sengit pada set pertama dari Martin/Hao-ching. Aldila/Middelkoop bahkan tertinggal 1-4 dari Martin/Hao-chin, namun mereka mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Setelahnya, kedua pasangan silih berganti mencuri poin. Alhasil, skor kembali imbang 5-5 menjelang berakhirnya set pertama sebelum akhirnya Aldila/Middelkoop sukses mengunci kemenangan dengan skor 7-5.

Memasuki set kedua, Aldila/Middelkoop mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka. Meski sempat kehilangan poin pertama, mereka mampu membalikkan keadaan dan unggul di angka 3-1.

Halaman:
1 2
