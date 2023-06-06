Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Besaran Uang Bernilai Fantastis yang Diperoleh Bagas Maulana/Shohibul Fikri di Thailand Open 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:00 WIB
Segini Besaran Uang Bernilai Fantastis yang Diperoleh Bagas Maulana/Shohibul Fikri di Thailand Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEGINI besaran uang bernilai fantastis yang diperoleh Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di Thailand Open 2023. Ya, pasti banyak pisan yang penasaran berapa uang yang didapatkan Bagas/Fikri saat tampil hingga ke final turnamen super 500 tersebut.

Seperti yang diketahui, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri telah mengharumkan nama bangsa setelah sukses di Thailand Open 2023. Keduanya pulang ke Tanah Air sebagai runner-up usai berhadapan dengan wakil China yakni Liang Weikeng/Wang Chang pada, Minggu (04/06/23).

Ganda putra dengan julukan Bakrie ini mengakui kekuatan rising star asal China tersebut dan pulang membawa skor 10-21 dan 15-21 di partai final.

Meski kalah dari wakil China, pasangan Bagas/Fikri tepat membawa hadiah fantastis. Penggemar bulu tangkis Tanah Air penasaran perihal besaran uang bernilai fantastis yang diperoleh Bagas/Fikri di Thailand Open 2023.

Thailand Open 2023 merupakan ajang bulu tangkis bergengsi dunia yang menyiapkan hadiah fantastis kepada para pemenang. Total hadiah ditaksir mencapai USD 420.000 atau setara dengan Rp6,5 miliar.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Pemenang pertama pemain tunggal akan mendapatkan hadiah sebesar USD 31.500 atau setara dengan Rp 492 juta. Sementara, pemenang pertama pemain ganda memperoleh hadiah uang sebesar USD 33.180 atau sekitar Rp 518 juta.

Runner-up Thailand Open 2023 tentunya juga mendapatkan hadiah fantastis. Seorang badminton lovers (BL) dengan akun Hendri Gumay merilis hadiah pemain Indonesia di Thailand Open 2023.

