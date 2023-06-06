Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Indonesia Taufik Hidayat Pernah Diberi Hadiah Manis oleh Lee Chong Wei di Indonesia Open 2013

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:29 WIB
Kisah Legenda Indonesia Taufik Hidayat Pernah Diberi Hadiah Manis oleh Lee Chong Wei di Indonesia Open 2013
Lee Chong Wei dan Taufik Hidayat merupakan dua legenda bulu tangkis dunia (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH legenda Indonesia Taufik Hidayat pernah diberi hadiah manis oleh Lee Chong Wei di Indonesia Open 2013 akan diulas dalam artikel ini. Pada saat itu, Lee Chong Wei berhasil menjuarai Indonesia Open 2013.

Legenda bulu tangkis Malaysia itu mengalahkan tunggal putra asal Jerman, Marc Zwiebler di final. Dalam dua set, Lee Chong Wei menang 21-15 dan 21-14.

Lee Chong Wei

(Lee Chong Wei beri hadiah manis kepada Taufik Hidayat setelah juara Indonesia Open 2013 (Foto: Twitter/@sengfoo8)

Menariknya, saat podium pengalungan medali, Lee Chong Wei memberikan hadiah manis kepada Taufik Hidayat. Ketika itu, Lee Chong Wei mengenakan kaos yang bergambar Taufik Hidayat dengan tulisan “We Love Taufik”.

Lee Chong Wei tampak menghormati legenda bulu tangkis Indonesia tersebut. Sebab bertepatan dengan final Indonesia Open 2013, Taufik Hidayat memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis.

Sekadar informasi, di Indonesia Open 2013, Taufik Hidayat gagal melangkah jauh. Ia kandas di tangan utusan India Sai Praneeth (21-15, 12-21, dan 17-21).

Meski demikian, Taufik Hidayat tetap mendapat tepuk tangan meriah, menyusul prestasi yang pernah ia dapat untuk Indonesia, salah satunya medali emas Olimpiade 2004. Di sisi lain, Lee Chong Wei pun memberi apresasi besar atas nama besar Taufik Hidayat saat itu.

Seperti yang sudah disinggung, Lee Chong Wei sampai memakai kaos dengan gambar Taufik Hidayat. Padahal biasanya seorang pebulu tangkis bakal memakai atribut kenegaraannya ketika podium, sebab posisi mereka dalam sorotan media.

Sayangnya, keadaan harmonis antara dua legenda bulu tangkis dunia tersebut 10 tahun silam, berbanding terbalik dengan saat ini. Pasalnya saat ini, Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei tampak perang dingin.

Hal itu bermula dari komentar pedas Taufik Hidayat, menanggapi masuknya nama Lee Chong Wei ke Hall of Fame BWF. Dirinya beranggapan, Lee Chong Wei belum tepat untuk masuk Hall of Fame BWF, terlebih namanya disandingkan dengan legenda asal China, Lin Dan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
