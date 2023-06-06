Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Ng Ka Long Angus di Partai Pembuka Singapore Open 2023, Anthony Ginting Siapkan Strategi Matang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:35 WIB
Hadapi Ng Ka Long Angus di Partai Pembuka Singapore Open 2023, Anthony Ginting Siapkan Strategi Matang
Anthony Sinisuka Ginting bersiap lakoni Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting bakal melakoni partai pembuka Singapore Open 2023 lawan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Demi meraih kemenangan, Ginting pun sudah menyiapkan strategi matang.

Pada Senin, 5 Juni 2023, Ginting dan pebulu tangkis Indonesia lainnya sudah menjajal lapangan Singapore Indoor Stadium, Kallang, yang jadi venue pertandingan. Dirinya pun langsung menyiapkan taktik jitu agar tak terpeleset di babak pertama.

Anthony Ginting

"Latihan berjalan baik. Saya harus beradaptasi dengan tata cahaya, shuttlecock, dan arah angina,” ucap Ginting dikutip rilis resmi PBSI.

"Untuk shuttlecock, apapun karakternya sebagai pemain saya harus siap. Saya juga menyiapkan bagaimana strateginya dengan karakter shuttlecock yang berbeda-beda," timpalnya.

Sebagai infomasi, Singapore Open 2023 akan digelar 6-11 Juni 2023. Pertandingan tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement