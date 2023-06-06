Hadapi Ng Ka Long Angus di Partai Pembuka Singapore Open 2023, Anthony Ginting Siapkan Strategi Matang

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting bakal melakoni partai pembuka Singapore Open 2023 lawan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Demi meraih kemenangan, Ginting pun sudah menyiapkan strategi matang.

Pada Senin, 5 Juni 2023, Ginting dan pebulu tangkis Indonesia lainnya sudah menjajal lapangan Singapore Indoor Stadium, Kallang, yang jadi venue pertandingan. Dirinya pun langsung menyiapkan taktik jitu agar tak terpeleset di babak pertama.

"Latihan berjalan baik. Saya harus beradaptasi dengan tata cahaya, shuttlecock, dan arah angina,” ucap Ginting dikutip rilis resmi PBSI.

"Untuk shuttlecock, apapun karakternya sebagai pemain saya harus siap. Saya juga menyiapkan bagaimana strateginya dengan karakter shuttlecock yang berbeda-beda," timpalnya.

Sebagai infomasi, Singapore Open 2023 akan digelar 6-11 Juni 2023. Pertandingan tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang.