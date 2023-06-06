Kesal Didiskualifikasi dari French Open 2023, Aldila Sutjiadi Curhat di Media Sosial

PARIS - Rasa kecewa masih dirasakan petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi yang didiskualifikasi dari babak French Open 2023. Ia pun merasa amat geram dengan lawannya di laga tersebut, yakni Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo karena terlalu dramatis sehingga dirinya pun terkena imbasnya dengan didiskualifikasi.

Seperti yang diketahui, Aldila dan pasangannya asal Jepang, Miyu Kato, mengakhiri perjalanannya di sektor ganda putri French Open 2023. Hal itu terjadi setelah bola yang dipukul Kato mengenai ball girl hingga membuatnya menangis.

Atas kejadian itu, wasit semula hanya memberikan peringatan kepada Kato, tetapi Bouzkova/Tormo melakukan protes dan bersikeras bahwa kejadian tersebut pantas mendapatkan hukuman diskualifikasi.

Setelah diskusi panjang antara wasit dan ofisial, keputusan akhirnya bulat untuk mendiskualifikasi Aldila/Kato.

"Kami memberikan mereka poin, tetapi mereka malah meminta pertandingan dihentikan. Ini baru namanya dikasih hati minta jantung. Tonton poin sebelum kejadian saat 0-30 dan kalian akan mengerti," tegas Aldila di unggahan Instagram pribadinya, @dila11, Selasa (6/6/2023).

Laga pun dihentikan pada set kedua saat Aldila/Kato sedang unggul 3-1. Aldila berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya dan Kato setelah kejadian tersebut terjadi.