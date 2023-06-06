Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kesal Didiskualifikasi dari French Open 2023, Aldila Sutjiadi Curhat di Media Sosial

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:08 WIB
Kesal Didiskualifikasi dari French Open 2023, Aldila Sutjiadi Curhat di Media Sosial
Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi bersama rekannya, Miyu Kato. (Foto: Instagram/dila11)
A
A
A

PARIS - Rasa kecewa masih dirasakan petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi yang didiskualifikasi dari babak French Open 2023. Ia pun merasa amat geram dengan lawannya di laga tersebut, yakni Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo karena terlalu dramatis sehingga dirinya pun terkena imbasnya dengan didiskualifikasi.

Seperti yang diketahui, Aldila dan pasangannya asal Jepang, Miyu Kato, mengakhiri perjalanannya di sektor ganda putri French Open 2023. Hal itu terjadi setelah bola yang dipukul Kato mengenai ball girl hingga membuatnya menangis.

Atas kejadian itu, wasit semula hanya memberikan peringatan kepada Kato, tetapi Bouzkova/Tormo melakukan protes dan bersikeras bahwa kejadian tersebut pantas mendapatkan hukuman diskualifikasi.

Setelah diskusi panjang antara wasit dan ofisial, keputusan akhirnya bulat untuk mendiskualifikasi Aldila/Kato.

Aldila Sutjiadi

"Kami memberikan mereka poin, tetapi mereka malah meminta pertandingan dihentikan. Ini baru namanya dikasih hati minta jantung. Tonton poin sebelum kejadian saat 0-30 dan kalian akan mengerti," tegas Aldila di unggahan Instagram pribadinya, @dila11, Selasa (6/6/2023).

Laga pun dihentikan pada set kedua saat Aldila/Kato sedang unggul 3-1. Aldila berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya dan Kato setelah kejadian tersebut terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement