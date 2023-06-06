Kabar Baik, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez Resmi Ikut Balapan MotoGP Italia 2023

FLORENCE - Jelang MotoGP Italia 2023, dua pembalap RNF Aprilia, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez dipastikan bisa mengikutii balapan seri keenam tersebut. Sebelumnya Oliveira dan Fernandez sempat diragukan tampil. Namun kini mereka sudah fit dan siap comeback di MotoGP Italia 2023.

Seperti yang diketahui, dua pembalap RNF tersebut sama-sama tak tampil di balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Prancis 2023. Hal itu karena kedua pembalap tim satelit Aprilia tersebut belum fit untuk bisa mengikuti balapan.

Sebelumnya, Oliveira mengalami cedera bahu seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Spanyol akhir April lalu. Sementara itu, Raul Fernandez yang baru menyelesaikan operasi di lengannya terpaksa mundur dari MotoGP Prancis 2023 karena belum pulih sepenuhnya.

"Tim MotoGP CryptoDATA RNF telah memastikan bahwa Miguel Oliveira dan Raul Fernandez telah siap untuk kembali balapan di MotoGP Italia 2023 akhir pekan ini," tulis keterangan di laman resmi MotoGP, Selasa (6/6/2023).

"Baik Oliveira dan Fernandez perlu melewati tes medis di sirkuit pada Kamis terlebih dahulu untuk bisa kembali ke lintasan untuk melangsungkan latihan 1 pada Jumat pagi (waktu setempat)," lanjut keterangan MotoGP tersebut.

Kedua pembalap itu mengaku sudah tidak sabar untuk bisa segera kembali ke lintasan dan adu cepat dengan pembalap lainnya. Adapun MotoGP Italia 2023 akan dilangsungkan di Sirkuit Mugello pada 11 Juni 2023 mendatang.