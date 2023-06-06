Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kabar Baik, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez Resmi Ikut Balapan MotoGP Italia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:51 WIB
Kabar Baik, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez Resmi Ikut Balapan MotoGP Italia 2023
Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: MotoGP)
A
A
A

FLORENCE - Jelang MotoGP Italia 2023, dua pembalap RNF Aprilia, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez dipastikan bisa mengikutii balapan seri keenam tersebut. Sebelumnya Oliveira dan Fernandez sempat diragukan tampil. Namun kini mereka sudah fit dan siap comeback di MotoGP Italia 2023.

Seperti yang diketahui, dua pembalap RNF tersebut sama-sama tak tampil di balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Prancis 2023. Hal itu karena kedua pembalap tim satelit Aprilia tersebut belum fit untuk bisa mengikuti balapan.

Sebelumnya, Oliveira mengalami cedera bahu seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Spanyol akhir April lalu. Sementara itu, Raul Fernandez yang baru menyelesaikan operasi di lengannya terpaksa mundur dari MotoGP Prancis 2023 karena belum pulih sepenuhnya.

"Tim MotoGP CryptoDATA RNF telah memastikan bahwa Miguel Oliveira dan Raul Fernandez telah siap untuk kembali balapan di MotoGP Italia 2023 akhir pekan ini," tulis keterangan di laman resmi MotoGP, Selasa (6/6/2023).

Miguel Oliveira

"Baik Oliveira dan Fernandez perlu melewati tes medis di sirkuit pada Kamis terlebih dahulu untuk bisa kembali ke lintasan untuk melangsungkan latihan 1 pada Jumat pagi (waktu setempat)," lanjut keterangan MotoGP tersebut.

Kedua pembalap itu mengaku sudah tidak sabar untuk bisa segera kembali ke lintasan dan adu cepat dengan pembalap lainnya. Adapun MotoGP Italia 2023 akan dilangsungkan di Sirkuit Mugello pada 11 Juni 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement