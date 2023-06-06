Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masih Belum Pulih 100 Persen, Pol Espargaro Dipastikan Absen di MotoGP Italia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |11:25 WIB
Masih Belum Pulih 100 Persen, Pol Espargaro Dipastikan Absen di MotoGP Italia 2023
Pol Espargaro dipastikan absen di MotoGP Italia 2023 (Foto: Instagram/@polespargaro)
A
A
A

PEMBALAP GASGAS Tech3, Pol Espargaro dipastikan absen di MotoGP Italia 2023. Pembalap asal Spanyol itu masih belum pulih 100 persen, sebab kecelakaan mengerikan yang menimpa dirinya di MotoGP Portugal 2023 pada 24 Maret 2023 silam.

Dokter Pol Espagraro pun menyarankan kepadanya untuk beristirahat lagi. Sebab ada cedera yang masih perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut, agar pulih secara maksimal.

 Pol Espargaro

"Saya akan sangat senang bisa kembali ke motor saya, tetapi seperti yang saya katakan sejak awal, para dokter akan membuat keputusan akhir dan mereka menyarankan saya untuk menunggu beberapa waktu lagi," kata Pol Espargaro dilansir dari Speedweek, Selasa (6/6/2023).

"Rencana awal saya adalah kembali ke salah satu balapan ini sebelum liburan musim panas dan itu masih angan-angan. Paling penting adalah saya siap secara fisik dan keputusan ini berarti saya memiliki beberapa hari lagi untuk terus bekerja di rumah dan kembali dalam kondisi terbaik secepat mungkin,” tambahnya.

Untuk diketahui kembali, Pol Espargaro mengalami kecelakaan dahsyat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Portugal 2023. Ketika itu, Pol Espargaro menabrak dinding pembatas trek sirkuit.

Itu membuat rahangnya patah, paru-parunya terluka, tulang rusuk dan tulang belakangnya juga mengalami masalah. Selain itu, Pol Espargaro juga mengalami delapan patah tulang.

Halaman:
1 2
