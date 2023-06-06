Tampil Gahar di F1 GP Spanyol 2023, Max Verstappen Puji Kualitas Mobil Red Bull yang Luar Biasa

BARCELONA – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tampil luar biasa cepat di balapan Formula One (F1) GP Spanyol 2023. Menurut Verstappen, semua itu dapat terjadi karena saking bagusnya mobil Red Bull sehingg dapat melaju amat cepat.

Ya, untuk kesekian kalinya Verstappen dapat memenangkan balapan di F1 2023. Terbaru Verstappen menumbangkan para pembalap lain di seri Spanyol yang berlangsung pada Minggu 4 Juni 2023.

Dalam GP Spanyol itu, Versttapen memulai balapan dari posisi terdepan, Verstappen kembali menunjukkan penampilan yang dominan di Sirkuit Catalunya. Selama 66 lap, dia tampil mendominasi tanpa sedikitpun mendapat gangguan dari para pesaingnya.

Pada akhirnya, bintang asal Belanda itu berhasil mengamankan kemenangan kelimanya musim ini dari tujuh seri yang telah berjalan. Dia finis 24 detik di depan Lewis Hamilton dan 32 detik dari pembalap Mercedes lainnya, George Russel.

Juara F1 dua kali itu pun sangat puas dengan hasil yang didapatnya di Spanyol karena dia benar-benar selalu mendominasi di setiap sesi hingga akhirnya memenangkan balapan. Dia pun menilai penampilan apiknya tersebut menjadi bukti bahwa Red Bull memiliki jet darat yang benar-benar apik dibanding tim lainnya.

"Akhir pekan yang sangat bagus, dari sesi latihan pertama hingga bendera kotak-kotak balapan dikibarkan. Terima kasih banyak untuk seluruh tim,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Selasa (6/6/2023).