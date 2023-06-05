5 Berita Terpopuler di Okezone Sport Hari Ini: Leo Rolly/Daniel Marthin Pimpin BWF World Tour Finals hingga Pebulu Tangkis Cantik di Singapore Open 2023

ADA 5 berita terpopuler di Okezone Sport hari ini, Senin (5/6/2023), yang menarik untuk Anda ketahui. Dari mulai para pebulu tangkis supercantik yang turun di Singapore Open 2023 sampai Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menduduki peringkat satu dunia BWF World Tour Finals 2023.

Dalam beberapa jam terakhir, ada banyak berita di kanal Sports yang sudah tayang. Dari sekian berita-berita tersebut, terdapat lima yang menjadi populer di kalangan pembaca. Lantas apa saja berita=berita itu?

Berikut 5 Berita Terpopuler di Okezone Sport Hari Ini:

5. Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Singapore Open 2023, Nomor 1 Wakil Indonesia





Ada lima pebulu tangkis supercantik yang turun di Singapore Open 2023. Salah satu di antaranya adalah wakil Indonesia.

Setelah Thailand Open 2023 berakhir pada hari Minggu 4 Juni 2023, tur BWF di Asia Tenggara kini berlanjut ke Singapura. Ajang ini akan berlangsung mulai Selasa 6 Juni 2023 esok.

Setidaknya, ada lima pebulu tangkis yang memiliki paras cantik luar biasa yang akan tampil di Singapore Open 2023. Siapa sajakah mereka?

4. Presiden Jokowi Tak Sangka Timnas Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri Bisa Raih Medali Emas di SEA Games 2023





Presiden Joko Widodo merasa sangat bangga dengan pencapaian seluruh atlet di SEA Games 2023, terutama kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri Indonesia. Pasalnya ia benar-benar kaget dua cabang olahraga (cabor) itu bisa memberikan medali emas setelah cukup lama Indonesia tak mendapatkannya di ajang SEA Games tersebut.

Selain Timnas Indonesia U-22 dan Timnas Basket Putri, hockey indoor putra dan cricket putri pun sukses membuat Jokowi bangga karena meraih medali emas untuk pertama kalinya di SEA Games. Ia senang cabor-cabor yang awalnya tak dijagokan merebu medali emas justru dapat meraihnya di Kamboja.

