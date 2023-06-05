Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Melalui Cabor Atletik, Indonesia Kembali Panen Emas di ASEAN Para Games 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |14:21 WIB
Melalui Cabor Atletik, Indonesia Kembali Panen Emas di ASEAN Para Games 2023
Nur Ferry Pradana sukses berikan emas kepada Indonesia di ASEAN Para Games 2023 (Foto: Twitter/kemenpora_ri)
A
A
A

MELALUI cabang olahraga (cabor) atletik, Indonesia kembali panen emas di ASEAN Para Games 2023. Pada Senin (5/6/2023) pagi WIB, kontingen Indonesia di cabor atletik sukses merebut empat emas.

Emas pertama direngkuh di nomor lempar lembing F46 putra oleh Rizal Bagus Saktyono. Pertarungan Rizal kontra lawan-lawannya digelar di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, pada Senin (5/6/2023).

ASEAN Para Games

Kemudian, Supami Yati juga berhasil menjadi penyumbang emas pada pagi hari tadi. Dia memenangkan emas di nomor Shot Put F20.

Firza Faturahman L yang turun di nomor lari 100m T46 putra juga berhasil finis tercepat dan meninggalkan lawan-lawannya. Atas keberhasilan tersebut, dia sukses meraih medali emas ketiga dari dari cabor para atletik.

Di lomba lari dalam nomor lainnya juga sukses mempersembahkan emas untuk Indonesia. Nur Ferry Pradana memenangkan nomor lari 100m T46 putra.

Di nomor yang sama itu, Indonesia juga sukses merebut medali perak. Rizal Bagus Saktyono yang juga turun di nomor tersebut berhasil finis kedua di bawah Nur Ferry Pradana.

Halaman:
1 2
