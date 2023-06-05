Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Hantam Wakil Cile, Casper Ruud Segel Tiket Perempatfinal!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:49 WIB
Hasil French Open 2023: Hantam Wakil Cile, Casper Ruud Segel Tiket Perempatfinal!
Casper Ruud melaju ke perempatfinal French Open 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL French Open 2023 sudah diketahui. Petenis Norwegia, Casper Ruud berhasil menyegel tiket perempatfinal setelah menumbangkan wakil Cile, Nicolas Jarry dengan skor 7(7)-6(3), 7-5, dan 7-5.

Laga tersebut dilangsungkan di lapangan Philippe-Chatrier Roland Garros, Paris, Prancis pada Senin (5/6/2023) malam WIB. Kedua petenis itu bertarung sengit sebab mereka bermain selama 3 jam 22 menit untuk menentukan pemenang dari laga tersebut.

Casper Ruud

Casper Ruud memulai set pertama dengan baik dan unggul 3-0 dari Nicolas Jarry. Akan tetapi, Jarry mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Kedua petenis tersebut lantas saling bergantian mencetak poin sehingga kedudukan terus imbang di angka 6-6. Ruud pun sukses menutup tie break set pertama dengan dominan lewat skor akhir 7-3.

Memasuki set kedua, Casper Ruud kembali mendapat perlawanan sengit dari Nicolas Jarry. Bahkan, Jarry berhasil unggul lebih dulu dengan skor 4-1 atas Ruud. Namun, Ruud mampu menemukan pola permainan terbaiknya dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement