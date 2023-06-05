Hasil French Open 2023: Hantam Wakil Cile, Casper Ruud Segel Tiket Perempatfinal!

HASIL French Open 2023 sudah diketahui. Petenis Norwegia, Casper Ruud berhasil menyegel tiket perempatfinal setelah menumbangkan wakil Cile, Nicolas Jarry dengan skor 7(7)-6(3), 7-5, dan 7-5.
Laga tersebut dilangsungkan di lapangan Philippe-Chatrier Roland Garros, Paris, Prancis pada Senin (5/6/2023) malam WIB. Kedua petenis itu bertarung sengit sebab mereka bermain selama 3 jam 22 menit untuk menentukan pemenang dari laga tersebut.
Casper Ruud memulai set pertama dengan baik dan unggul 3-0 dari Nicolas Jarry. Akan tetapi, Jarry mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3.
Kedua petenis tersebut lantas saling bergantian mencetak poin sehingga kedudukan terus imbang di angka 6-6. Ruud pun sukses menutup tie break set pertama dengan dominan lewat skor akhir 7-3.
Memasuki set kedua, Casper Ruud kembali mendapat perlawanan sengit dari Nicolas Jarry. Bahkan, Jarry berhasil unggul lebih dulu dengan skor 4-1 atas Ruud. Namun, Ruud mampu menemukan pola permainan terbaiknya dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.