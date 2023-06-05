Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Ons Jabeur Melaju ke Perempatfinal Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:33 WIB
Hasil French Open 2023: Ons Jabeur Melaju ke Perempatfinal Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat!
Petenis Tunisia, Ons Jabeur melaju ke perempatfinal French Open 2023 (Foto: Reuters)
HASIL French Open 2023 sudah diketahui. Petenis Tunisia, Ons Jabeur berhasil melaju ke perempatfinal setelah membungkam wakil Amerika Serikat, Bernarda Pera dengan skor telak 6-3 dan 6-1 dalam waktu 1 jam 4 menit.

Dengan hasil tersebut, Ons Jabeur berhasil melanjutkan langkahnya ke perempatfinal French Open 2023. Pada babak perempatfinal, petenis nomor tujuh dunia itu bakal menghadapi pemenang dari duel Sara Sorribes Tormo (Spanyol) kontra Beatriz Haddad Maia (Brasil).

Ons Jabeur

Jalannya Pertandingan

Ons Jabeur tampil impresif sejak awal pertandingan. Dia mampu mendominasi laga yang berlangsung di Philippe-Chatrier, Roland Garros, Senin (5/6/2023) sore WIB.

Pukulan-pukulan akurat yang dilancarkan Jabeur pun membuat Pera kesulitan. Hasilnya, petenis berusia 28 tahun itu langsung unggul 3-0 di set pertama.

Pada perebutan poin keempat, kedua petenis bertarung sengit. Jabeur mendapat perlawanan ketat dari Pera yang akhirnya poin tertuju ke wakil Amerika Serikat itu dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1.

Halaman:
1 2
