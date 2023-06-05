Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian hingga Gregoria Mariska Tebar Rasa Optimisme Jelang Singapore Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:08 WIB
Fajar Alfian hingga Gregoria Mariska Tebar Rasa Optimisme Jelang Singapore Open 2023
Gregoria Mariska tatap Singapore Open 2023 dengan optimisme (Foto: PBSI)
FAJAR Alfian hingga Gregoria Mariska tebar rasa optimisme jelang Singapore Open 2023. Para jagoan bulu tangkis Indonesia mengaku siap untuk meraih hasil terbaik dalam turnamen level Super 750 tersebut.

Setelah Thailand Open 2023 selesai, tur BWF di Asia Tenggara berlanjut ke Singapura mulai Selasa 6 Juni 2023. Para pemain pun sudah berangkat ke Singapura sejak Minggu 4 Juni 2023 kemarin.

Anthony Ginting

Indonesia memboyong tim terbaiknya untuk tampil di turnamen yang diselenggarakan di negeri tetangga tersebut. Ada nama-nama seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhamnad Rian Ardianto, dll.

Bahkan, kekuatan Indonesia bakal bertambah, menyusul pemain-pemain yang terbang langsung dari Bangkok yang sebelumnya tampil di kejuaraan Thailand Open 2023. Dua di antaranya adalah duet ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Para pemain pun mengaku sudah siap tempur untuk meraih hasil terbaik di Singapore Open 2023. Fajar Alfian mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik setelah 10 hari berlatih.

"Setelah latihan sekitar 10 hari, kami siap bertarung lagi. Kami merasa lebih fresh dan siap tampil maksimal di Singapura Open. Rasanya tidak sabar untuk segera bertanding," kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Senin (5/6/2023).

Hal senada juga keluar dari mulut para pemain lainnya. Pasangan ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, termasuk yang paling bersemangat untuk segera mentas di Negeri Singa. Pasalnya, mereka dalam motivasi yang tinggi usai merengkuh medali emas di SEA Games Kamboja 2023 beberapa waktu lalu.

"Setelah absen dari Thailand Open, saya dan Lisa bisa berlatih dengan baik. Kini, saya sudah siap tempur. Keberhasilan meraih emas SEA Games Kamboja lalu, menambah semangat dan motivasi kami," jelas Rehan.

"Saya juga siap. Persiapannya juga oke," sambung Lisa.

