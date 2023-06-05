Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Atasi Perlawanan Sengit Bumi Borneo, Tangerang Hawks Basketball Tekuk West Bandits Solo

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:32 WIB
Hasil IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Atasi Perlawanan Sengit Bumi Borneo, Tangerang Hawks Basketball Tekuk West Bandits Solo
Pelita Jaya berhasil kalahkan Bumi Borneo 85-84 di IBL 2023 (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
A
A
A

HASIL IBL 2023 hari ini, Senin 5 Juni 2023 sudah diketahui. Terdapat empat pertandingan yang tersaji di Gor C-Tra Arena, Bandung. Hasilnya, Pelita Jaya menghabisi Bumi Borneo, sedangkan Tangerang Hawks Basketball tekuk West Bandits Solo.

Dimulai dari Pelita Jaya kontra Bumi Borneo. Pelita Jaya mendapat perlawanan sengit dari Bumi Borneo dalam meraih kemenangan. Bagaimana tidak, tim asuhan Djordje Jovicic menang dengan skor tipis 85-84.

Pelita Jaya

Pada kuarter pertama, Pelita Jaya langsung menunjukkan dominasi mereka. Pelita Jaya unggul sepuluh poin dengan skor 29-19.

Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya terus mempertahankan performa apik mereka. Alhasil, mereka mampu unggul jauh dengan skor 51-38 atas Bumi Borneo.

Bumi Borneo mencoba bangkit pada kuarter ketiga dengan memberikan perlawanan sengit ke Pelita Jaya. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil lantaran Pelita Jaya tetap unggul 73-59.

Menariknya, Bumi Borneo mampu mencetak total 25 poin pada kuarter keempat. Sedangkan Pelita Jaya hanya mampu membukukan 12 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/36/2929520/juara-ibl-akan-dikirim-wakili-indonesia-ke-kejuaraan-antarklub-asean-tahun-depan-qYk18lk6Zr.jpg
Juara IBL Akan Dikirim Wakili Indonesia ke Kejuaraan Antarklub ASEAN Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/36/2859879/pemain-bima-perkasa-jogja-menjerit-soal-gaji-ketua-umum-perbasi-harus-selesai-sebelum-ibl-mulai-FPzhuS4xqx.jpg
Pemain Bima Perkasa Jogja Menjerit soal Gaji, Ketua Umum Perbasi: Harus Selesai sebelum IBL Mulai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/36/2851036/jadi-mvp-final-ibl-2023-reza-guntara-fokus-saya-bawa-prawira-bandung-juara-mvp-hanya-bonus-JaVCwS6xlE.JPG
Jadi MVP Final IBL 2023, Reza Guntara: Fokus Saya Bawa Prawira Bandung Juara, MVP Hanya Bonus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/36/2850674/rebut-gelar-ibl-2023-david-singleton-akui-prawira-bandung-layak-juara-rnKpzCUR74.jpg
Rebut Gelar IBL 2023, David Singleton Akui Prawira Bandung Layak Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/36/2850664/rebut-gelar-juara-ibl-2023-prawira-bandung-akhiri-penantian-25-tahun-Bd7mjbL8Pn.jpg
Rebut Gelar Juara IBL 2023, Prawira Bandung Akhiri Penantian 25 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/22/36/2850588/hasil-final-ibl-2023-menangi-gim-2-atas-pelita-jaya-prawira-bandung-pastikan-gelar-juara-23IhnllUpH.jpg
Hasil Final IBL 2023: Menangi Gim 2 atas Pelita Jaya, Prawira Bandung Pastikan Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement