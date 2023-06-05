Hasil IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Atasi Perlawanan Sengit Bumi Borneo, Tangerang Hawks Basketball Tekuk West Bandits Solo

Pelita Jaya berhasil kalahkan Bumi Borneo 85-84 di IBL 2023 (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

HASIL IBL 2023 hari ini, Senin 5 Juni 2023 sudah diketahui. Terdapat empat pertandingan yang tersaji di Gor C-Tra Arena, Bandung. Hasilnya, Pelita Jaya menghabisi Bumi Borneo, sedangkan Tangerang Hawks Basketball tekuk West Bandits Solo.

Dimulai dari Pelita Jaya kontra Bumi Borneo. Pelita Jaya mendapat perlawanan sengit dari Bumi Borneo dalam meraih kemenangan. Bagaimana tidak, tim asuhan Djordje Jovicic menang dengan skor tipis 85-84.

Pada kuarter pertama, Pelita Jaya langsung menunjukkan dominasi mereka. Pelita Jaya unggul sepuluh poin dengan skor 29-19.

Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya terus mempertahankan performa apik mereka. Alhasil, mereka mampu unggul jauh dengan skor 51-38 atas Bumi Borneo.

Bumi Borneo mencoba bangkit pada kuarter ketiga dengan memberikan perlawanan sengit ke Pelita Jaya. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil lantaran Pelita Jaya tetap unggul 73-59.

Menariknya, Bumi Borneo mampu mencetak total 25 poin pada kuarter keempat. Sedangkan Pelita Jaya hanya mampu membukukan 12 poin.