BANGKOK – Hasil lengkap final Thailand Open 2023 telah diketahui, Minggu (4/6/2023). Korea Selatan dipastikan menjadi juara umum usai mengunci tiga gelar, sementara satu-satunya wakil Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner-up.

Ya, Bagas/Fikri gagal menjuarai turnamen super 500 tersebut. Mereka kalah di tangan wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang.

Bermain di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Bagas/Fikri kalah dua gim langsung. Tepatnya denghan skor 10-21 dan 15-21.

Bisa dikatakan, Liang/Wang menang mudah atas Bagas/Fikri. Bagaimana tidak, match ketiga dari final Thailand Open 2023 itu berlangsung selama 28 menit saja.

Itu adalah waktu tercepat dari lima final di Thailand Open 2023. Bagas/Fikri tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan laju unggulan ketiga tersebut.

Lalu Korea Selatan sendiri menjadi juara umum usai memboyong gelar juara dari sektor tunggal putri, ganda campuran, dan ganda putri.

Nahasnya, ganda campuran Korea Selatan dan ganda putri mengalahkan wakil tuan rumah. Sehingga Thailand tak bisa juara di dua sektor tersebut.

Untungnya, tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidasrn bisa menang atas wakil Hong Kong Lee Cheuk Yiu di final. Dengan begitu setidaknya tuan rumah dapat mengambil satu gelar juara dari turnamen tersebut.

Berikut Hasil Lengkap Final Thailand Open 2023:

An Se Young (Korea Selatan) vs He Bingjao (China): 21-10, 21-19

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan): 21-11, 19-21, 20-22

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Liang Weikeng/Wang Chang (China): 10-21, 15-21

Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Kunlavut Vitidasrn (Thailand): 12-21, 10-21

Kim Seo Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand): 21-13, 21-17.