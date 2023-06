JADWAL siaran langsung final Thailand Open 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan turut dilakoni wakil Indonesia, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri itu akan disiarkan secara live di iNews.

Ya, ajang bulu tangkis Thailand Open 2023 sudah memasuki babak final. Laga partai pamungkas di turnamen berlevel Super 500 itu akan tersaji di Indoor Stadium Huamark, Thailand, pada Minggu (4/6/2023) mulai pukul 12.00 WIB.

Indonesia memiliki satu wakil di final Thailand Open 2023, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Ganda putra peringkat 14 dunia itu memastikan diri melesat ke partai final usai mengalahkan unggulan kelima asal Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho, di semifinal.

Bertanding di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pada Sabtu 3 Juni 2023 sore WIB, Bagas/Fikri dihadapkan dengan duel sengit. Namun, mereka sukses menang usai bertarung selama tiga gim berdurasi 56 menit dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-16.

Di final, Bagas/Fikri akan melawan unggulan ketuga asal China, yakni Liang Wei Keng/Wang Chang. Ganda China itu melenggang ke final usai menyingkirkan wakil lain Indonesia, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, di semifinal dengan skor 21-13 dan 21-19.

Bagas/Fikri pun sebelumnya tak pernah bersua dengan Liang/Wang. Jadi, ini pertemuan pertama bagi kedua pasangan. Namun, Bagas/Fikri harus waspada karena Liang/Wang tampil tangguh di Thailand Open 2023 sejauh ini.

Selain duel Bagas/Fikri vs Liang Wang, sederet laga seru lainnya akan tersaji juga di final Thailand Open 2023. Wakil tuan rumah sendiri memiliki 3 wakil di babak final.

Wakil pertama berasal dari sektor ganda campuran, yakni ada Decaphol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai yang berstatus unggulan pertama. Mereka akan melawan unggulan kelima asal Korea Selatan, yakni Kim Won-ho/Jeong Na-eun, di babak final.

Selain itu, Thailand juga memiliki wakil di sektor tunggal putra, yakni Kunlavut Vitidsarn. Pemain berstatus unggulan kedua itu akan melawan wakil Hong Kong yang jadi unggulan kedelapan di ajang Thailand Open 2023, yakni Lee Cheuk Yiu.

Terakhir, Thailand juga punya wakil di sektor ganda putri, yakni Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard. Mereka akan melawan unggulan pertama asal Korsel, yakni Kim So-yeong/Kon Hee-yong di babak final.

Berikut Jadwal Siaran Langsung Final Thailand Open 2023:

Minggu, 4 Juni 2023 – Mulai Pukul 12.00 WIB

1. An Se Yong (Korea Selatan) vs He Bing Jiao (China)

2. Decaphol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China)

4. Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

5. Kim So-yeong/Kon Hee-yong (Korea Selatan) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)