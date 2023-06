BWF dibuat takjub dan kagum oleh save tak masuk akal Bagas Maulana/Muhammas Shohibul Fikri di Thailand Open 2023. Ya, pasangan Indonesia peringkat 14 dunia, Bagas/Fikri memang tengah tampil on fire di ajang Thailand Open 2023.

Sejak awal turnamen, pasangan yang kerap dipanggil Bakri ini telah berhasil mengalahkan pasangan-pasangan top dunia. Contohnya pada babak 16 besar, mereka berhasil mengalahkan pasangan unggulan pertama di turnamen ini, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dari India, dengan skor 24-26, 21-11, dan 21-17.

Pada babak perempatfinal, juara All England 2022 asal Indonesia itu juga berhasil mengalahkan pasangan asal Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han. Lagi-lagi, Bagas/Fikri berhasil mengalahkan lawannya melalui pertarungan tiga gim dengan skor akhir 21-18, 19-21, dan 21-17.

Lebih hebatnya lagi, pada pertandingan melawan Lu/Yang itu, Bagas/Fikri menunjukan sebuah aksi defense luar biasa pada saat poin 19-16 di gim ketiga. Aksinya pun membuat semua orang takjub.

Bagaimana tidak, serangan bertubi-tubi pasangan Taiwan itu sejatinya berhasil mengobrak-abrik formasi Bagas/Fikri. Namun dengan begitu luar biasanya, Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri mampu mengembalikan semua serangan tersebut.

Meski dengan jungkir balik dan kerepotan, Bagas/Fikri justru yang berhasil memenangkan rally ini. Sontak, aksi luar biasa Bagas/Fikri ini membuat seisi stadion bergemuruh. Bahkan, melalui akun Twitter resminya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengunggah video momen aksi menakjubkan Bagas/Fikri itu.

"Save after save after save!!! 100% komitmen untuk poin ini," tulis twitter resmi BWF

"Peringatan! Rally ini akan menghibur Anda,” sambung BWF.

Follow Berita Okezone di Google News

Unggahan video ini lantas membuat banyak badminton lovers di seluruh dunia turut mengomentari aksi Bakri. Tidak sedikit yang menganggap aksi defense Bagas/Fikri merupakan salah satu defense terbaik yang pernah ada.

"Bakri mode All England 2022,” tulis @Ang***

"Bener-bener di luar nalar gak habis fikri. Guw nonton ampe mlongo, kok bisa bang, gokil,” tulis @ielgab****

"Best Safe till June 2023, unbelievable, hurt because being overtaken by the final points made BaKrie not want to give in to giving points even if it was only 1 point. Kakak bangga dek," tulis @Leel***

Bagas/Fikri pun sudah memastikan diri lolos ke babak final Thailand Open 2023 kini. Kepastian itu didapat usai mengalahkan pasangan asal Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho.