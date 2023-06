SEBANYAK 5 alasan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya bakal juara Thailand Open 2023 akan dibahas oleh Okezone. The Minions (julukan Marcus/Kevin) berhasil tembus semifinal Thailand Open 2023.

Itu merupakan capaian terbaik mereka sampai saat ini, selama mentas di musim 2023. Di semifinal, Marcus/Kevin bakal menjajal Lian Wei Keng/Wang Chang dari China.

Kendati bersua utusan China, Marcus/Gideon diprediksi bisa mendulang kemenangan hingga ke final bahkan jadi juara. Lantas, apa saja alasan besar The Minions bakal juara Thailand Open 2023?

Berikut 5 alasan Marcus/Kevin bakal juara Thailand Open 2023:

5. Mulai Tampil Konsisten





Perlahan tapi pasti, Marcus/Kevin menunjukkan konsistensi di Thailand Open 2023. Mereka berhasil menang lawan wakil Singapura, Jun Liang/Loh Kean Han di babak pertama.

Kemudian, The Minions kembali menggila saat jumpa He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China) di 16 besar. Selanjutnya, giliran wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae yang jadi korban di perempatfinal. Penampilan yang menjanjikan itu jadi modal besar The Minions juara Thailand Open 2023.

4. Tambah Koleksi Gelar Juara





The Minions merupakan ganda putra bergelimang prestasi milik Indonesia. Marcus/Kevin sudah banyak membukukan gelar juara, mulai dari level 500 sampai 1000.

Namun menariknya, The Minions belum pernah mencicipi juara Thailand Open. Sebab itu, Marcus/Kevin diprediksi bisa menjadi juara turnamen level 500 ini, sekaligus menambah koleksi gelar juaranya.

3. Rebut Juara di Tahun 2023 Di tahun 2023, Marcus/Kevin memang belum bisa tampil gemilang. Selain semifinal, sebelumnya The Minions pernah tembus perempatfinal India Open 2023. Meski demikian, mereka belum pernah mencicipi juara di tahun 2023. Sebab itu, Thailand Open 2023 bisa jadi momentum Marcus/Kevin rebut juara di tahun 2023 untuk pertama kalinya. 2. Gengsi Nama Besar Marcus/Kevin bukan hanya langganan juara di turnamen terdahulu. Tapi mereka juga pernah menjadi ganda putra nomor satu dunia BWF. Sebab itu, Marcus/Kevin punya gengsi besar untuk mempertahankan nama besar mereka. Berangkat dari hal itu, Marcus/Kevin diyakini terpicu catatkan juara Thailand Open 2023. 1. Lepas Dahaga Juara Seperti yang sudah diulas, Marcus/Kevin merupakan salah satu ganda putra Indonesia dengan prestasi mentereng. Hanya saja, dalam beberapa kurun waktu terakhir, The Minions mengalami penurunan prestasi. Terakhir mereka juara di Indonesia Open 2021. Sejak itu, prestasi terbaik mereka jadi runner up Denmark Open 2022. Karena itu, Marcus/Kevin ingin mengembalikan masa kejayaan yang telah hilang dua tahun terakhir.

