FRUSTRASINYA pelatih China Ferguso hingga buang muka karena anak asuhnya dipermalukan Leo Rolly/Daniel Marthin di Malaysia Masters 2023. Itu terjadi di babak kedua Malaysia Masters 2023.

Ketika itu, Leo/Daniel bersua wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Tanpa ragu, Leo/Daniel menang dua gim sekaligus 21-14 dan 21-13.

(Pelatih China, Ferguso tampak kesal dengan kekalahan anak buahnya (Foto: YouTube/Bangku Penonton)

Kekalahan itu jadi pukulan telak bagi He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Di samping itu, pelatih mereka Ferguso juga geram atas hasil buruk tersebut.

Bahkan ekspresi Ferguso tertangkap oleh kamera televisi. Dirinya tampak geleng-geleng kepala hingga buang muka karena anak asuhnya kalah dari pasangan berjuluk The Babies tersebut.

Kiprah Leo/Daniel memang jadi sorotan di Malaysia Masters 2023. Pasalnya, pasangan nomor 9 dunia itu tampak percaya diri, sekalipu melawan wakil China, yang notabene kerap menyulitkannya.

Alih-alih kesulitan, Leo/Daniel bermain tanpa beban. Seperti yang sudah disinggung, The Babies bahkan bisa menang dua gim sekaligus.

Kemenangan itu menambah rekor positif Leo/Daniel vs He Ji Ting/Zhou Hang Dong. Sebab sebelum di Malaysia Masters 2023, mereka sempat bertarung di final Indonesia Masters 2023. Ketika itu, Leo/Daniel sukses membungkam He Ji Ting/Zhou Hao Dong dua gim, 21-17 dan 21-16.

Sementara kemenanagn Leo/Daniel di Malaysia Masters 2023 membuat mereka lolos ke perempatfinal. Aksi gila The Babies pun berlanjut ketika mereka melumat habis Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia dalam dua gim 21-18 dan 21-19, sekaligus memastikan tiket semifinal. BACA JUGA: Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Tumbang dari Wakil Tuan Rumah di Semifinal Malaysia Masters 2023 Sayangnya, torehan manis Leo/Daniel terhenti di semifinal Malaysia Masters 2023. Mereka dihajar wakil Malaysia, Man Wei Chong/Tee Kai Wun dua gim 17-21 dan 20-22, sekaligus memupus harapan untuk juara di turnamen level 500 itu.

